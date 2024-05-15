Мільйон цигарок та тонни тютюну: БЕБ проводить обшуки одразу у чотирьох виробників сигарет (оновлено)
Бюро економічної безпеки та територіальні підрозділи БЕБ проводять 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет.
Як зазначає пресслужба відомства, їх підозрюють у незаконному виготовленні тютюнової продукції та її подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.
"Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет Marshal, URTA, BRUT, BL, Marvel, Compliment тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну", – йдеться у повідомленні.
Попередньо правоохоронці встановили, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень було виявлено велику кількість сигарет без марок акцизного податку.
У БЕБ додали, що обшуки за участі криміналістів та податківців тивають.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") уточнив, що обшуки у п'яти найбільших вітчизняних виробників тютюнової продукції розпочалися ще вчора.
"Так, серед них відома львівська фабрика і фабрика відомого нам з вами конвертатора з Києва. Подекуди виявлені підроблені акцизні марки, не марковані тютюнові вироби. Обшуки не завершені. Процесуальні дії щодо підтвердження виготовлення контрафактних цигарок на відповідному обладнанні тривають", – написав Гетманцев у Telegram.
Він зауважив, що наразі робота цих фабрик зупинена повністю.
Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала посилення покарання за незаконну торгівлю підакцизними товарами.
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і прикинь, що про це 5 **** років ніхто не чув, не знав та не бачив....
оооооооооо як.
https://fakeoff.org/crime/grigoriy-kozlovskiy-i-aleksandr-svischev-pir-vo-vremya-chumy
Відбувається багато цікавого в країні,як то вчерашні" режисери" говносеріалів стають постачальниками ел.енергії комунальним підприємствам, як раз в аккурат перед підвищєнням.
З минулої осені не палю/курю, і всім того ж бажаю!
Без тебе знаю я… - Ні, - каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.
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Ти кинув палити і усі повинні кинути.
Ти став імпотентом - і усіх чоловіків треба каструвати.
Ти жебрак - і усі навколо повинні бути жебраками (це ми вже при соціалізмі проходили).
Ти мудило - і усі навколо повинні теж бути мудилами? Та нє, друже. На щастя, адекватних більше.
Навіть шкода щось образливе писати, просто йди
Що проміняв жінку на тютюн та люльку, необачний!..."
Я бажаю людям позбавитися шкідливої звички, а ти про що пишеш?
Я написав, що бажаю всім позбавитися шкідливої звички.
Ну а як наслідок - виробники сигарет "вилетять в трубу"
Не сприймайте все так буквально, іноді люди жартують...
козловський та свищов
https://fakeoff.org/crime/grigoriy-kozlovskiy-i-aleksandr-svischev-prestupnyy-tandem
Нарешті зрушилося з місця .
Підозрюю знову капіталісти помогли !!!
Слава капіталістам !!!