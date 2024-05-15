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Мільйон цигарок та тонни тютюну: БЕБ проводить обшуки одразу у чотирьох виробників сигарет (оновлено)

БЕБ проводить обшуки на чотирьох виробництвах цигарок

Бюро економічної безпеки та територіальні підрозділи БЕБ проводять 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет.

Як зазначає пресслужба відомства, їх підозрюють у незаконному виготовленні тютюнової продукції та її подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.

"Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет Marshal, URTA, BRUT, BL, Marvel, Compliment тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну", – йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень було виявлено велику кількість сигарет без марок акцизного податку.

У БЕБ додали, що обшуки за участі криміналістів та податківців тивають.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") уточнив, що обшуки у п'яти найбільших вітчизняних виробників тютюнової продукції розпочалися ще вчора.

"Так, серед них відома львівська фабрика і фабрика відомого нам з вами конвертатора з Києва. Подекуди виявлені підроблені акцизні марки, не марковані тютюнові вироби. Обшуки не завершені. Процесуальні дії щодо підтвердження виготовлення контрафактних цигарок на відповідному обладнанні тривають", – написав Гетманцев у Telegram.

Він зауважив, що наразі робота цих фабрик зупинена повністю.

БЕБ проводить обшуки на чотирьох виробництвах цигарок

БЕБ проводить обшуки на чотирьох виробництвах цигарок

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала посилення покарання за незаконну торгівлю підакцизними товарами.

Автор: 

цигарки (352) Бюро економічної безпеки (402)


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Топ коментарі
+13
Кошмарять конкуренів.
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15.05.2024 12:50
+8
Яка там фабрика.Достаточно просто Банковую обыскать и любая фабрика по производству гандонов ужаснется,узнав о наличии таких конкурентов
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15.05.2024 13:42
+7
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я… - Ні, - каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.

====

Ти кинув палити і усі повинні кинути.
Ти став імпотентом - і усіх чоловіків треба каструвати.
Ти жебрак - і усі навколо повинні бути жебраками (це ми вже при соціалізмі проходили).

Ти мудило - і усі навколо повинні теж бути мудилами? Та нє, друже. На щастя, адекватних більше.
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15.05.2024 13:56
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Кошмарять конкуренів.
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15.05.2024 12:50 Відповісти
Тільки хотів про це написати. Замовні справи і знищення конкурентів.
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15.05.2024 13:40 Відповісти
Воювати немає кому, тільки, суки, по кишенях нишпорять.
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15.05.2024 14:21 Відповісти
а як забрати ринок по другому??
і прикинь, що про це 5 **** років ніхто не чув, не знав та не бачив....
оооооооооо як.
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15.05.2024 14:03 Відповісти
каких именно? на сельхоздворах нелегальное производство?
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15.05.2024 14:10 Відповісти
хто конкурент, а хто кошмарник?

https://fakeoff.org/crime/grigoriy-kozlovskiy-i-aleksandr-svischev-pir-vo-vremya-chumy
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15.05.2024 16:25 Відповісти
філіп моріс заходе з інвестуванням (копіїчним звісно по зрівнянню з наросєєй) і під нього чистять ринок.
Відбувається багато цікавого в країні,як то вчерашні" режисери" говносеріалів стають постачальниками ел.енергії комунальним підприємствам, як раз в аккурат перед підвищєнням.
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16.05.2024 08:46 Відповісти
пан депутат не смог порешать с татаровым
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15.05.2024 12:56 Відповісти
Потрібно всіх виробників сигарет розорити до нитки.
З минулої осені не палю/курю, і всім того ж бажаю!
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15.05.2024 13:23 Відповісти
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я… - Ні, - каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.

====

Ти кинув палити і усі повинні кинути.
Ти став імпотентом - і усіх чоловіків треба каструвати.
Ти жебрак - і усі навколо повинні бути жебраками (це ми вже при соціалізмі проходили).

Ти мудило - і усі навколо повинні теж бути мудилами? Та нє, друже. На щастя, адекватних більше.
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15.05.2024 13:56 Відповісти
От ти дурненьке...
Навіть шкода щось образливе писати, просто йди
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15.05.2024 14:00 Відповісти
курити буду, але пити не кину!
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15.05.2024 13:56 Відповісти
"...А по заду Сагайдачний;
Що проміняв жінку на тютюн та люльку, необачний!..."
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15.05.2024 14:10 Відповісти
Вже й не пригадаю, коли останній раз співали за столом
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15.05.2024 14:13 Відповісти
Ну, хлопаки могли курити зовсім не тютюн)))
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15.05.2024 14:33 Відповісти
А коли ти вирішиш стати веганом треба буде розорити всіх виробників м'яса?
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15.05.2024 14:31 Відповісти
Ти з тих, хто за компанію повісився?
Я бажаю людям позбавитися шкідливої звички, а ти про що пишеш?
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15.05.2024 14:52 Відповісти
Він пише що твої погляди типового ******.
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15.05.2024 15:18 Відповісти
Твій стиль письма чітко вказує, що ти й є бидлосуч@ра.
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15.05.2024 15:21 Відповісти
Я з тих хто відрізняє свої особисті інтереси від рейдерства БЕБ.
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15.05.2024 16:56 Відповісти
А я щось хіба писав про роботу БЕБ? Начебто ні.
Я написав, що бажаю всім позбавитися шкідливої звички.
Ну а як наслідок - виробники сигарет "вилетять в трубу"
Не сприймайте все так буквально, іноді люди жартують...
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15.05.2024 17:15 Відповісти
а якщо обшукувати гандонну фабрику, то найдеться купа гандонів і латексу-сирця
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15.05.2024 13:24 Відповісти
Яка там фабрика.Достаточно просто Банковую обыскать и любая фабрика по производству гандонов ужаснется,узнав о наличии таких конкурентов
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15.05.2024 13:42 Відповісти
А які саме, чому не називають?
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15.05.2024 13:38 Відповісти
про цигаркову мафію читати тут:
козловський та свищов

https://fakeoff.org/crime/grigoriy-kozlovskiy-i-aleksandr-svischev-prestupnyy-tandem
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15.05.2024 16:20 Відповісти
Скільки говорили про ті сигарети !!!
Нарешті зрушилося з місця .
Підозрюю знову капіталісти помогли !!!
Слава капіталістам !!!
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15.05.2024 16:34 Відповісти
Пізда п'ятому.
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15.05.2024 18:15 Відповісти
Дайте людям покурить, щоб дах не їхав від вашого шитопередастичного серпентарію.
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15.05.2024 18:42 Відповісти
Скільки коштує пачка?
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15.05.2024 21:50 Відповісти
Да ви шо...І шо воно таке?...А..зрозуміло,це цигарки з смаком тютюна...Ну, якщо так, то ....
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16.05.2024 09:17 Відповісти

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