Мільйон цигарок та тонни тютюну: БЕБ проводить обшуки одразу у чотирьох виробників сигарет (оновлено)

Бюро економічної безпеки та територіальні підрозділи БЕБ проводять 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет.

Як зазначає пресслужба відомства, їх підозрюють у незаконному виготовленні тютюнової продукції та її подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.

"Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет Marshal, URTA, BRUT, BL, Marvel, Compliment тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну", – йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень було виявлено велику кількість сигарет без марок акцизного податку.

У БЕБ додали, що обшуки за участі криміналістів та податківців тивають.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") уточнив, що обшуки у п'яти найбільших вітчизняних виробників тютюнової продукції розпочалися ще вчора.

"Так, серед них відома львівська фабрика і фабрика відомого нам з вами конвертатора з Києва. Подекуди виявлені підроблені акцизні марки, не марковані тютюнові вироби. Обшуки не завершені. Процесуальні дії щодо підтвердження виготовлення контрафактних цигарок на відповідному обладнанні тривають", – написав Гетманцев у Telegram.

Він зауважив, що наразі робота цих фабрик зупинена повністю.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала посилення покарання за незаконну торгівлю підакцизними товарами.