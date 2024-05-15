Мінфін США попередив Raiffeisen Bank через бізнес в Росії, – Reuters

Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Про це пише Reuters із посланням на джерело, передає liga.net.

Зазначається, що лист надійшов до банку 6 травня. Через два дні RBI заявив про рішення вийти з угоди про викуп частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо висловлював у листі стурбованість цією угодою, але попередження не обмежувалося нею. За словами співрозмовника агентства, побоювання Мінфіну США щодо діяльності банку в Росії зберігаються.

У Мінфіні наголосили, що розширення Raiffeisen суперечить його обіцянкам. Адейемо попередив, що дії RBI збільшують ризик того, що Міністерству фінансів США доведеться вжити заходів до обмеження доступу банку до американської фінансової системи, враховуючи побоювання, що його діяльність ставить під загрозу національну безпеку.

Водночас речник Raiffeisen Bank International повідомив Reuters, що банк відмовився від угоди щодо Strabag, значно скоротив діяльність у Росії та вжив заходів для зниження санкційних ризиків.

"RBI продовжуватиме працювати над деконсолідацією своєї російської дочірньої компанії", – сказав він.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.