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Новини
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Міненерго попередило про можливі аварійні відключення ввечері

світло

У Міністерстві енергетики пояснили, що аварійні відключення світла зранку 15 травня були спричинені дефіцитом електроенергії в системі. Водночас відомство допускає нестачу електроенергії і ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Сьогодні зранку через дефіцит застосовувалися аварійні відключення. У вечірні години також можлива нестача електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Водночас обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися впродовж всієї доби.

У міністерстві зазначили, що ввечері 14 травня в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причиною відключень стали значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

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електроенергія (4220) Міненерго (917) відключення світла (598)


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Щось так багато інформації про ці відключення, то будуть, то не будуть відключати. Щось знову колотять.
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15.05.2024 11:17 Відповісти
Информационная поддержка повышения цен. Надо обосновать, почему электроэнергия, которую Ахметову продают по 1 копейке, он должен продавать по 20 тыс гривен.

https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
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15.05.2024 11:36 Відповісти
Так це ще не зима...
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15.05.2024 13:27 Відповісти

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