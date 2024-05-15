Міненерго попередило про можливі аварійні відключення ввечері

У Міністерстві енергетики пояснили, що аварійні відключення світла зранку 15 травня були спричинені дефіцитом електроенергії в системі. Водночас відомство допускає нестачу електроенергії і ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Сьогодні зранку через дефіцит застосовувалися аварійні відключення. У вечірні години також можлива нестача електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Водночас обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися впродовж всієї доби.

У міністерстві зазначили, що ввечері 14 травня в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причиною відключень стали значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.