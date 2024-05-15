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Новини
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Супер’яхта Медведчука отримала статус українського судна

медведчук,royal,romance

Арештована супер’яхта зрадника Віктора Медведчука Royal Romance набула статусу українського судна.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Спільними зусиллями АРМА та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статус українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України", – йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни вже передали до Міжнародної морської організації (ІМО).

За словами очільника Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Євгенія Ігнатенка, це історичний момент. Адже перший в історії країни арештований актив, що перебуває за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні.

Це сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходження коштів від реалізації до державного бюджету, додав він.

Що відомо про продаж супер'яхти Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, щоб вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна суму продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

Читайте також: Кабмін розблокував продаж арештованої яхти Медвечука вартістю 200 мільйонів євро

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Автор: 

Медведчук (358) яхта (93) АРМА (420)


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Топ коментарі
+13
Очікуємо встановлення на неї нової розважальної системи, та круїз найвеличнішого по Средиземному морі цією яхтою, в підтримку Самміту миру.
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15.05.2024 10:32
+5
Ну і хто з прокурорів чи суддів захапає тепер?
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15.05.2024 10:32
+5
вони б з задоволенням, як би торги були внутрішніми.
не булоб учасників, скинулиб ціну в три рази але...
торги будуть міжнародні, так що їм урветься....
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15.05.2024 10:37
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Очікуємо встановлення на неї нової розважальної системи, та круїз найвеличнішого по Средиземному морі цією яхтою, в підтримку Самміту миру.
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15.05.2024 10:32 Відповісти
поставлять кіоск-шаурмятню на палубі і зроблять правітєльствєнною яхтою ЗЄлі 😕👍
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15.05.2024 12:43 Відповісти
Ну і хто з прокурорів чи суддів захапає тепер?
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15.05.2024 10:32 Відповісти
вони б з задоволенням, як би торги були внутрішніми.
не булоб учасників, скинулиб ціну в три рази але...
торги будуть міжнародні, так що їм урветься....
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15.05.2024 10:37 Відповісти
1 ) Яхту продати,
2) Зробити новий контракт в обсягах вартості яхти на дороги, фортифікаційні споруди і заміну старих барабанів для бомбосховищ
3) Викупити яхту назад
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15.05.2024 10:34 Відповісти
Непогана схема. Горілку вкрали, продали, а гроші пропили...
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15.05.2024 11:24 Відповісти
А на овочерізки залишиться?
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15.05.2024 11:27 Відповісти
Та ніхто її не купить .
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15.05.2024 10:39 Відповісти
Бо там все смердить медведчуком?
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15.05.2024 10:59 Відповісти
Смердить? А, що воНо вже здохло?
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15.05.2024 13:57 Відповісти
варто очікувати тотальної пожежі з "непідляганням ремонту", якщо вона слугам на зберігання не перейде.
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15.05.2024 10:46 Відповісти
Створять наглядову раду за зберіганням з мільонними зарплатами,а Зелупі куплять капітанського кашкета з "крабом"-кокардою.Буде в ньому в "ставку" до Сирського їздить.
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15.05.2024 10:57 Відповісти
)) як варіант. а "зелёнсько-сирський канал", зв'язуючий 2 ставки, й не поступаючийся по масштабам панамському з суецьким заразом взятими, можно починати вже сьогодн таємно будувати.
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15.05.2024 11:18 Відповісти
Я надіюся-дно каналу буде заасфальтоване?
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15.05.2024 12:03 Відповісти
)) прєнєпрєменнейше! а канал наповнений білорашським бітумом. як консервантом! ну шоб асфальт довше тримався.
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15.05.2024 12:43 Відповісти
+💯!

дуже жирним асвальтом - у злодюжки кирюшки тимошенка вже губи масними стали
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15.05.2024 12:46 Відповісти
Зачем там кинозал, если Медведчук смотрел "Четыре танкиста и собака",
и "Ленин в октябре" ?
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15.05.2024 10:53 Відповісти
Ну может еще фильм ужасов "Паломница",где одна ведьма облизывает кости и черепа "святых".
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15.05.2024 11:01 Відповісти
коли Паломніца, а
коли й Нєскромніцца

Оксанка вона така
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15.05.2024 12:48 Відповісти
Вот бассейн да, использовался Оксанкой и мускулистыми матросами
по полной. Акулы шли следом за яхтой по запаху спермы.
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15.05.2024 13:39 Відповісти
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15.05.2024 14:15 Відповісти
ЄРМАКОВЩИНА вже потирає ручки і розпреділяє каюти.
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15.05.2024 11:02 Відповісти
стала яхтою
єрмака
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15.05.2024 11:15 Відповісти
Передати батальйону "Монако"! Хай бійці тренуються...
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15.05.2024 11:23 Відповісти
Супер'яхта Медведчука отримала статус Супер'яхта Єрмака
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15.05.2024 12:01 Відповісти
Надо бы переименовать.Вместо "Королеской (не Наташка) романтики" назвать "Радостью ларечника".
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15.05.2024 12:13 Відповісти
Думаю, вряд ли на ней покалеченные воины, или дети погибших отдыхать будут
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15.05.2024 12:34 Відповісти
Націоналізували- це добре, але всі зверху та чомусь впевнені, що в бюджет прийде мульярд зелених дюрочок від зеОПобубликів. Як так не довіряти вибору 73% какій разницей?
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15.05.2024 12:39 Відповісти
Озброїти ракетами-торпедами і -- в діло!
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15.05.2024 13:11 Відповісти
Поставити дистанційне керування, напхати вибухівкою під зав'язку - і в Новоросійськ
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15.05.2024 13:59 Відповісти
Так, підтримую! Яхта-дрон -- значно краще!
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15.05.2024 14:42 Відповісти
Придумали же названьице: "Роман на рояле".
Довольно скользский инструмент...
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15.05.2024 13:41 Відповісти
ТАК ЦЕ ДЛЯ ВСУ СОЛДАТ !?
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15.05.2024 15:17 Відповісти
ага тепер це супер яхта дермака і бубочки
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15.05.2024 15:36 Відповісти
Замінувати мікроядерною булькою, перейменувати, продати назад Мертвечуку, запросити туди Путлера, і ... 👹
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15.05.2024 17:10 Відповісти
Тут все змішалось - і коні і люди. Що таке взагалі мається на увазі - статус судна? Це якась непрофесійна маячня. Чи це зміна флага, чи зміна судновласника? Зміна флага не є передумовою для продажу судна. Продає судновласник незалежно від того який флаг несе судно. Тому тут і розумій як хочеш бо пишуть люди які не розуміються на темі і навіть не намагаються розібратися в предметі. Головне напустити побільше патріотичного пафосу.
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15.05.2024 20:15 Відповісти
Діти з інтернатів навідпочівались в націоналізованому Межигір'ї а тепер вже накатаються і на супер-яхті.
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15.05.2024 20:27 Відповісти
Господи,як обкрадали та і обкрадають українців.....в нас видно розуму нема у всякому разі у більшості
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15.05.2024 21:15 Відповісти
Тепер її передадуть ДІТЯМ, як і дачі передані преЗЕдентом після виборів...
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16.05.2024 10:43 Відповісти

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