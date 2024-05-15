БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2011 відвідувач онлайн
Новини
1 185 1

Безпілотники ГУР атакували паливну базу в Ростовській області

дрон

Уранці 15 травня два безпілотники атакували паливну базу в Пролетарському районі Ростовської області РФ.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на губернатора області Васілій Голубєв.

"Сталося два вибухи, займання палива це не викликало. Постраждалих немає", – зазначив він.

Водночас він не уточнив, про який саме паливний об'єкт йдеться.

За даними УП, за атакою стояло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях", – повідомив співрозмовник видання в ГУР.

Як повідомлялося, найбільший завод "Газпрому" частково зупинив виробництво після атаки українських дронів. 

Автор: 

безпілотник (532) росія (14103) дрони (358) ГУР (60)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЭТО ФЕЙК, ОНИ САМИ ВЗРЫВАЮТСЯ !)
показати весь коментар
15.05.2024 15:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 