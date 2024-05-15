Найчастіше нові автівки купують у Києві та ще чотирьох регіонах: найпопулярніші моделі

У квітні найбільшими регіональними ринками для нових легкових авто були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що минулого місяця ці регіони забезпечили 64% продажів нових легковиків.

Зокрема, кияни придбали – 2066 нових авто, що на 18% більше, ніж торік. На Київщині зареєстрували 500 автівок (+24%), Дніпропетровщині – 452 (+6%), Львівщині – 321 (+14%), а на Одещині – 310 (+19%).

Бестселером місяця у столиці став кросовер Renault Duster. Мешканці Київської, Львівської та Одеської областей частіше обирали Toyota RAV-4. На Дніпропетровщині лідером продажів був кросовер Mazda CX5.

Як повідомлялося, в Україні у квітні зареєстрували понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік. Загалом із початку року українці придбали 22,2 тис. нових автівок, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.