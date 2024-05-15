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Новини
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Найчастіше нові автівки купують у Києві та ще чотирьох регіонах: найпопулярніші моделі

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У квітні найбільшими регіональними ринками для нових легкових авто були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що минулого місяця ці регіони забезпечили 64% продажів нових легковиків.

Зокрема, кияни придбали – 2066 нових авто, що на 18% більше, ніж торік. На Київщині зареєстрували 500 автівок (+24%), Дніпропетровщині – 452 (+6%), Львівщині – 321 (+14%), а на Одещині – 310 (+19%).

Бестселером місяця у столиці став кросовер Renault Duster. Мешканці Київської, Львівської та Одеської областей частіше обирали Toyota RAV-4. На Дніпропетровщині лідером продажів був кросовер Mazda CX5.

Як повідомлялося, в Україні у квітні зареєстрували понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік. Загалом із початку року українці придбали 22,2 тис. нових автівок, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Автор: 

авто (4097) продаж (2050)


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Топ коментарі
+3
Надихаюча стаття, щоб більше донатити.
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15.05.2024 10:09
+1
Звичайні дуповозки.
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15.05.2024 10:19
+1
не у всіх війна(((
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15.05.2024 13:00
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Надихаюча стаття, щоб більше донатити.
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15.05.2024 10:09 Відповісти
А що, це "Ламборджіні" чи "Порш Кайєн" купують?
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15.05.2024 12:00 Відповісти
Тобто ти не можеш купити машину і залонатити , а отже «всі хто купує козли»?
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16.05.2024 08:09 Відповісти
Не стаття надихаюча, а статистика.
А стаття лише констатація факту.
Хочете сказати ІПСО?
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15.05.2024 10:13 Відповісти
Ось у тих регіонах потрібно ефективніше працювать ТЦК.
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15.05.2024 10:55 Відповісти
Та половину тих машин і купили військові чи їх сім'ї.
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15.05.2024 12:01 Відповісти
ми навпаки продали, а не купили, а купили старенький всюдихід, євробляху, щоб змогла на передку літати.
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15.05.2024 13:01 Відповісти
Та навіть якшо і громадяни купили. Шо у цьому поганого? Шо вони купили, а хтось ні? Ну так людська заздрість вона шо війна, шо мир - завжди була і буде. А людина заплатила податок на купівлі і ті гроші точно попадуть у бюджет. Чи по-вашому вона ті гроші мала кому подарувати? Шо за логіка дибільна
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16.05.2024 08:14 Відповісти
Звичайні дуповозки.
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15.05.2024 10:19 Відповісти
не у всіх війна(((
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15.05.2024 13:00 Відповісти
Тобто. Я маю віддати 44 к баксів державі, бо ви не можете собі навіть дастера?
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16.05.2024 08:10 Відповісти
Дастера зазвичай купує поліція та МЧС. Тому такі продажі. Дешева і практична машина
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16.05.2024 08:11 Відповісти

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