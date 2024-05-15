У Києві та чотирьох областях скасували екстрені відключення світла

Із 6:40 до 09:00 15 травня "Укренерго" застосувало контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Наразі відключення скасовані у Києві та ще чотирьох областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Причиною відключень є збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили у ДТЕК, станом на дев’яту ранку, екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині вже скасовано.

Нагадаємо, ввечері 14 травня "Укренерго" запровадило аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.