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Аварійні відключення світла запроваджено по всій Україні, вони поширюються на населення, – "Укренерго"

свет

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" вимушений запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

У вівторок, 14 травня, аварійні відключення триватимуть з 21:00 до 24:00, повідомляє пресслужба компанії.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

"Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", – зазначається у повідомленні.

Крім того, 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

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Як повідомлялося, 14 травня "Укренерго" анонсувало графіки обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00. Вони мали тривати до 07:00 15 травня.

При цьому Україна другий день поспіль імпортує рекордний обсяг електроенергії з сусідніх країн, а також залучає аварійну допомогу.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

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електроенергія (4219) Укренерго (1984) відключення світла (598)


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Що ж так? А кончу-заспу виключили?
Нічого зевлада та єрмакозелень не зробила, ні для захисту ні для росподілення обєктів. А дтек риніта ахміта взагалі болт клали на усе, тес їхню зруйнували, а тепер за кошти людей будуть відновлювати прицьому копійки не покладуть. Що казати про зелень і єрмака та оточення котрі ніразу не донатили на ЗСУ.
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15.05.2024 01:08 Відповісти
Не буде ДТЕК нічого відновлювати. Будемо сидіти зимою без світла і з високими тарифами. На жаль... Ахмєтов переносить свою діяльність в ЄС, де його чомусь ******* і поважають. Як і Косюка чи Герегу. Але, українським нащадкам комуністів якось дуже важко зрозуміти, як влаштований сьогоднішній світ.
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15.05.2024 09:01 Відповісти

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