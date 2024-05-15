Чат-бот від колишніх працівників OpenAI став безкоштовно доступним в Україні

Чат-бот Claude від американської компанії Anthropic став доступним для користувачів у Європі. Для користувачів із України він також доступний безкоштовно й може переписуватись українською мовою.

Про це йдеться в повідомленні розробників, передає AIN.UA.

Чат-бот володіє французькою, німецькою, іспанською, італійською та іншими європейськими мовами.

Наразі безкштовно доступні вебверсія Claude.ai та застосунок для iOS.

Окремо є платна версію для компаній – план Claude Team, що надає доступ до можливостей сімейства ШІ Claude. Це коштує приблизно 28 євро за користувача.

За приблизно 18 євро можна підписатися на Claude Pro і розблокувати всі моделі, включно з Claude 3 Opus.

Anthropic заснували Даріо і Даніела Амодеї – колишні працівники OpenAI та рідні брат і сестра.

Велика мовна модель (LLM) Claude 3 Opus від Anthropic у березні вперше перевершила GPT-4 від OpenAI, що використовується у ChatGPT, на Chatbot Arena, популярній рейтинговій таблиці, котру дослідники штучного інтелекту використовують для оцінки відносних можливостей мовних моделей.

Розвиток штучного інтелекту

Раніше повідомлялося, що вісім великих щоденних газет, включно з Chicago Tribune і New York Daily News, подали до суду на компанії OpenAI і Microsoft. Їх звинувачують у навчанні штучного інтелекту на захищених авторським правом журналістських матеріалах без компенсації виданням.

Однак деякі новинні організації, такі як Politico та її власник Аксель Спрінгер, а також Financial Times підписали угоди з OpenAI, щоб частина їх новинного вмісту відображалася у відповідях на запитання, поставлені через ChatGPT.

Microsoft, Google, OpenAI, Meta та інші компанії, що займаються штучним інтелектом, вилучили з інтернету мільярди речень, щоб додати їх до алгоритмів штучного інтелекту, які тепер складають основу багатьох їхніх продуктів, таких як ChatGPT від OpenAI або Gemini від Google.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За словами Георгієвої, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

Як повідомлялося, українські ІТ-компанії вже інтегрують інструменти штучного інтелекту в реальну роботу команд.