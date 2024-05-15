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У Росії заарештували активи заводу, який робить катери для військово-морського флоту

Ярославський суднобудівний завод

Арбітражний суд Ярославської області (Росія) заарештував майно Ярославського суднобудівного заводу (ЯСЗ) за позовом регіональної прокуратури.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на картотеку справ і Федеральну службу судових приставів.

Ця приватна верф будує судна водотоннажністю до 3,4 тис. тонн. Підприємство задіяне у виконанні держоборонзамовлення РФ, зокрема, випускає рейдові катери, морські буксири та сторожові кораблі для військово-морського флоту.

Прокуратура подала позов про арешт активу ще 25 квітня. Того ж дня він був ухвалений. Відповідачем виступала московська компанія "Лідер Гарант", власники якої не розкриваються. Їй через компанію "Біком" належать 19,7% акцій верфі. Суть претензій до "Лідера Гаранту" невідома.

Наступне засідання за позовом відбудеться 27 травня.

Джерело, близьке до Об'єднаної суднобудівної корпорації, стверджує, що 95% акцій ЯСЗ розподілено між "Фінсудпромом", "Лідером Гарантом" та ще двома неназваними структурами. 5%, що залишилися, належать міноритаріям. Також власником однієї золотої акції є Мінпромторг РФ, а голова профільного департаменту відомства Алексєй Ісачкін входить до ради директорів підприємства.

Гендиректор "INFOLine-Аналітики" Міхаіл Бурмістров зазначає, що завод із високою ймовірністю буде переданий у держвласність, оскільки держоборонзамовлення займає більшу частину портфеля підприємства.

У свою чергу старший юрист адвокатського бюро БВМП Дмітрій Терехов зазначає, що "арешт сам по собі не означає обов'язкової подальшої націоналізації, але з огляду на суб'єктний склад спору – прокуратура та завод, що випускає військову продукцію, – і чітку тенденцію" на переведення приватних підприємств у держвласність, цей варіант не виключений.

Націоналізація в Росії

Націоналізація активів приватного бізнесу в Росії виправдана в тому випадку, якщо власники завдавали шкоди країні, говорив президент Росії Владімір Путін на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

Як зазначається, за 2022–2023 роки понад 180 приватних підприємств у Росії перейшли під контроль держави, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.

У 2024 році під державний контроль РФ перейшли три заводи Челябінського електрометалургійного комбінату, після чого власника підприємства Юрія Антіпова було затримано у справі про шахрайство.

Також був націоналізований найбільший у країні виробник вина ("Кубань-Вино") та вісім рибопромислових компаній Далекого Сходу, які контролювали ринок видобутку краба.

У лютому Росія націоналізувала мережу салонів найбільшого автодилера країни "Рольф".

Також російська влада відібрала у власників і передала під контроль Росімущєства активи агрохолдингу "Агротерра", яка входить до топ-15 найбільших землевласників у РФ.

На початку травня російська влада націоналізувала АТ "Макфа" – найбільшого в країні виробника макаронних виробів.

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