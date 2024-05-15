У Росії заарештували активи заводу, який робить катери для військово-морського флоту

Арбітражний суд Ярославської області (Росія) заарештував майно Ярославського суднобудівного заводу (ЯСЗ) за позовом регіональної прокуратури.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на картотеку справ і Федеральну службу судових приставів.

Ця приватна верф будує судна водотоннажністю до 3,4 тис. тонн. Підприємство задіяне у виконанні держоборонзамовлення РФ, зокрема, випускає рейдові катери, морські буксири та сторожові кораблі для військово-морського флоту.

Прокуратура подала позов про арешт активу ще 25 квітня. Того ж дня він був ухвалений. Відповідачем виступала московська компанія "Лідер Гарант", власники якої не розкриваються. Їй через компанію "Біком" належать 19,7% акцій верфі. Суть претензій до "Лідера Гаранту" невідома.

Наступне засідання за позовом відбудеться 27 травня.

Джерело, близьке до Об'єднаної суднобудівної корпорації, стверджує, що 95% акцій ЯСЗ розподілено між "Фінсудпромом", "Лідером Гарантом" та ще двома неназваними структурами. 5%, що залишилися, належать міноритаріям. Також власником однієї золотої акції є Мінпромторг РФ, а голова профільного департаменту відомства Алексєй Ісачкін входить до ради директорів підприємства.

Гендиректор "INFOLine-Аналітики" Міхаіл Бурмістров зазначає, що завод із високою ймовірністю буде переданий у держвласність, оскільки держоборонзамовлення займає більшу частину портфеля підприємства.

У свою чергу старший юрист адвокатського бюро БВМП Дмітрій Терехов зазначає, що "арешт сам по собі не означає обов'язкової подальшої націоналізації, але з огляду на суб'єктний склад спору – прокуратура та завод, що випускає військову продукцію, – і чітку тенденцію" на переведення приватних підприємств у держвласність, цей варіант не виключений.

Націоналізація в Росії

Націоналізація активів приватного бізнесу в Росії виправдана в тому випадку, якщо власники завдавали шкоди країні, говорив президент Росії Владімір Путін на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

Як зазначається, за 2022–2023 роки понад 180 приватних підприємств у Росії перейшли під контроль держави, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.

У 2024 році під державний контроль РФ перейшли три заводи Челябінського електрометалургійного комбінату, після чого власника підприємства Юрія Антіпова було затримано у справі про шахрайство.

Також був націоналізований найбільший у країні виробник вина ("Кубань-Вино") та вісім рибопромислових компаній Далекого Сходу, які контролювали ринок видобутку краба.

У лютому Росія націоналізувала мережу салонів найбільшого автодилера країни "Рольф".

Також російська влада відібрала у власників і передала під контроль Росімущєства активи агрохолдингу "Агротерра", яка входить до топ-15 найбільших землевласників у РФ.

На початку травня російська влада націоналізувала АТ "Макфа" – найбільшого в країні виробника макаронних виробів.