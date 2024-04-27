У США уклали контракт на $13 мільярдів для розробки нового літака "судного дня"

Військово-повітряні сили США заявили про укладання контракту на $13 млрд з компанією Sierra Nevada Corporation на розробку наступника E-4B, відомого як літак "судного дня" за його здатність вижити в ядерній війні.

Як пише Reuters, проєкт Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) призначений для заміни застарілих літаків епохи 1970-х років, термін служби яких наближається до кінця, передає Європейська правда.

За даними ВПС США, роботи над SAOC будуть проводити в Колорадо, Неваді та Огайо і, як очікується, вони будуть завершені в 2036 році.

Щоб задовольнити експлуатаційні вимоги, система озброєння складатиметься з комерційного реактивного двигуна, загартованого та модифікованого відповідно до військових вимог.

Зазвичай E-4B використовується для транспортування міністра оборони США, але, розроблений як мобільний командний пункт, літак здатний протистояти ядерним вибухам і електромагнітним впливам, що дозволяє лідерам США віддавати накази військовим у разі надзвичайної ситуації в країні.

E-4B також здатний здійснювати дозаправку в повітрі, має кімнати для конференцій і брифінгів, а також сучасне комунікаційне обладнання.

Наразі ВПС експлуатують чотири літаки E-4B, принаймні один із них постійно перебуває в бойовій готовності. Очікують, що термін експлуатації E-4B закінчиться на початку 2030-х років.