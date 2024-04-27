Банки очікують на зростання обсягу коштів від населення та бізнесу

Банки загалом очікують зростання обсягу фондування від населення та бізнесу у другому кварталі 2024 року, водночас обсяг оптового фондування суттєво не зміниться.

Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що обсяг зобов’язань банків у першому кварталі в цілому збільшився передусім за рахунок зростання обсягів коштів корпорацій. Водночас вперше з третього кварталу 2021 року банки зазначили про зменшення обсягу фондування від населення. Обсяг оптового фондування другий квартал поспіль зростав, переважно в окремих великих банків.

Падіння залучень від домогосподарств банки пояснювали зниженням пропозиції, вважаючи рівень відсоткових ставок не суттєвим фактором для зміни обсягу депозитів.

Середня вартість фондування в цілому знижується третій квартал поспіль. Про зниження вартості коштів бізнесу повідомили майже три чверті респондентів. Водночас ціна депозитів населення збільшилася, переважно в окремих великих банків. Вартість оптових залучень не змінилася.

Майже всі банки очікують зниження вартості депозитів для домогосподарств і корпорацій у ІІ кварталі, водночас ціна оптового фондування не зміниться.

Частка фондування у валюті в першому кварталі, за оцінками банків, майже не змінилася, після сталого зниження в попередні три квартали. Три чверті опитаних очікують відновлення тренду та скорочення частки фондування у валюті в другому кварталі. Строковість фондування дещо знижується другий квартал поспіль, і така тенденція згідно з очікуваннями банків триватиме в наступні 12 місяців.

Обсяг капіталу за останні 12 місяців зріс у більшості банків, водночас 70% респондентів очікують його збільшення й надалі. Визначальним чинником зростання капіталу респонденти вкотре назвали прибутковість.

Окремі банки припускають скорочення обсягу капіталу внаслідок зміни регуляторних вимог чи погіршення макроекономічних прогнозів. Лише 15% фінустанов зазначили про наміри акціонерів збільшувати обсяг капіталу в наступні 12 місяців.

Респонденти другий квартал поспіль відзначають зниження вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців та очікують продовження цього тренду й надалі.

Опитування про банківське фондування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.