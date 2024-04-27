Австралія виділяє Україні пакет військової допомоги на $100 мільйонів

Віцепрем’єр-міністр – міністром оборони Австралії Річард Марлз анонсував черговий пакет військової допомоги Україні від Австралії у $100 млн.

Про це він зазначив під час спільного брифінгу з українськоим прем’єром Денисом Шмигалем у Львові, передає Інтерфакс-Україна.



"Австралія залишатиметься з Україною так довго, скільки потрібно, щоб Україна перемогла у цій війні. З цією метою ми сьогодні оголошуємо наступний пакет допомоги Україні вартістю 100 млн. доларів. 50 млн із цієї суми буде направлено на системи ППО короткої дальності. Ще 30 млн – на придбання дронів, оскільки Австралія є частиною коаліції дронів з Великою Британією та Латвією", – наголосив Марлз.

Решту суми, за його словами, спрямують на закупівлю допоміжного обладнання – від лодок до шоломів та черевиків.



Він також додав, що Австралія змогла надати Україні боєприпаси класу "повітря – земля".



"Ми розуміємо, що цей конфлікт буде дуже тривалим, і ми надаватимемо більше в майбутньому, тому що ми рішуче налаштовані стояти з Україною так довго, як необхідно", – наголосив міністр.