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Австралія виділяє Україні пакет військової допомоги на $100 мільйонів

шмигаль,марлз

Віцепрем’єр-міністр – міністром оборони Австралії Річард Марлз анонсував черговий пакет військової допомоги Україні від Австралії у $100 млн.

Про це він зазначив під час спільного брифінгу з українськоим прем’єром Денисом Шмигалем у Львові, передає Інтерфакс-Україна.

"Австралія залишатиметься з Україною так довго, скільки потрібно, щоб Україна перемогла у цій війні. З цією метою ми сьогодні оголошуємо наступний пакет допомоги Україні вартістю 100 млн. доларів. 50 млн із цієї суми буде направлено на системи ППО короткої дальності. Ще 30 млн – на придбання дронів, оскільки Австралія є частиною коаліції дронів з Великою Британією та Латвією", – наголосив Марлз.

Решту суми, за його словами, спрямують на закупівлю допоміжного обладнання – від лодок до шоломів та черевиків.

Він також додав, що Австралія змогла надати Україні боєприпаси класу "повітря – земля".

"Ми розуміємо, що цей конфлікт буде дуже тривалим, і ми надаватимемо більше в майбутньому, тому що ми рішуче налаштовані стояти з Україною так довго, як необхідно", – наголосив міністр.

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Австралія (122) допомога (1520) дрони (358)


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Дякуємо Австраліє!
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27.04.2024 18:31 Відповісти
***** черевики і шоломи треба знімати із мертвих а гроші тратити на міни і знаряди а то дивляться лишень де би вкрасти.
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27.04.2024 23:32 Відповісти
Спасибо Австралия
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28.04.2024 01:46 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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28.04.2024 18:59 Відповісти
Дякуємо Австралійцям за підтримку Українців!

Он, як московське лайно, по мережах під різними ніжками, забродило від злоби, гадить, як наказали рабам московіти!!
Українці переможуть, важко і незвертаючи уваги на усе, що творять Оманські, під свій фініш!!
Слава Україні
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28.04.2024 20:51 Відповісти
Щиро дякуємо за ППО.
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29.04.2024 10:06 Відповісти

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