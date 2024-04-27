Японія надішле Україні понад 100 потужних генераторів

Українська делегація на чолі з міністром енергетики Германом Галущенком провела зустріч з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).

Як наголосили у пресслужба Міненерго, міністр подякував Японії і безпосередньо JICA за фінансову та технічну допомогу українському енергосектору, зокрема надані газові турбіни та трансформатори. Він наголосив, що японська сторона є одним з лідерів у наданні допомоги в цьому напрямку.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Як повідомлялося, у лютому JICA і уряд України підписали угоду про надання грантової допомоги в розмірі до 15,8 млн японських ієн для програми екстреного відновлення (Фаза 3).

Для потреб нашого енергосектору з Японії, зокрема, вже було передано автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди, генератори, великі трансформаторні підстанції та інше.