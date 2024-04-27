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Японія надішле Україні понад 100 потужних генераторів

японія

Українська делегація на чолі з міністром енергетики Германом Галущенком провела зустріч з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).

Як наголосили у пресслужба Міненерго, міністр подякував Японії і безпосередньо JICA за фінансову та технічну допомогу українському енергосектору, зокрема надані газові турбіни та трансформатори. Він наголосив, що японська сторона є одним з лідерів у наданні допомоги в цьому напрямку.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Як повідомлялося, у лютому JICA і уряд України підписали угоду про надання грантової допомоги в розмірі до 15,8 млн японських ієн для програми екстреного відновлення (Фаза 3).

Для потреб нашого енергосектору з Японії, зокрема, вже було передано автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди, генератори, великі трансформаторні підстанції та інше.

Автор: 

Японія (531) електроенергія (4220) генератор (103)


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Мабуть попередні в епіцентрі вже розібрали.
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27.04.2024 16:20 Відповісти
В Україні ЗДАТНІ виробляти газові турбіни що найменше три підприємства в великих обсягах, контейнерного типу. І це 4 -6шт за один блок ТЄЦ(100 МВт) . Біда нашої держави, що на всіх щаблях "управління" (дерибану у корита) знаходяться ось такі"управлінці" Нам зараз потрібні ЛІНІЇ і СТАНКИ для виробництва в якості допомоги! А вони поїхали, просрали державні кошти і привезли подачку яка НІЧОГО ГЛОБАЛЬНО не вирішує. І це зробив би якийсь фонд і на постійній основі.
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28.04.2024 09:24 Відповісти

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