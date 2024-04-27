Нацбанк перерахував до бюджету понад 38 мільярдів зі свого прибутку за минулий рік

Національний банк перерахував до держбюджету 38,64 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ці кошти посилять спроможності нашої країни та підтримають бюджет війни", – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Зазначається, що 26 квітня Рада Національного банку затвердила Консолідовану фінансову звітність регулятора за 2023 рік. За підсумками року прибуток до розподілу НБУ становить 76,6 млрд грн.

"Ця сума традиційно, відповідно до закону "Про Національний банк України", частково спрямовується до Держбюджету, а частково – в загальні резерви Національного банку", – додали у пресслужбі.