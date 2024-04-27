Дрони атакували два НПЗ та бітумний завод у Краснодарському краї РФ (оновлено)
У ніч проти 27 квітня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи та бітумний завод.
Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
За його словами, у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах начебто знищено понад 10 безпілотників.
"Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць – постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", – зазначив він.
Водночас директор з безпеки НПЗ "Словʼянськ-ЕКО" заявив, що завод частково призупинив свою роботу внаслідок атаки дронів. Місцева влада заявила про пошкодження сепаративної установки.
За даними ЗМІ та Tgelegram-каналів, у Сіверському районі Краснодарського краю також атаковано Ільський нафтопереробний завод.
Пізніше в Міністерстві енергетики України підтвердили, що вночі в Краснодарському краї були атаковані два НПЗ.
Попередньо, удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа.
Крім того, з відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БПЛА.
За даними джерел Цензор.НЕТ, за атаками дронів стояла Служба безпеки України. Утім, в атаці на військовий аеродром СБУ підтримала Сили оборони і діяла спільно з ними.
"Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ. Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів", – інформують джерела.
Також повідомляється, що після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.
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