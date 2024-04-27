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Ворог атакував енергооб’єкти у трьох областях, пошкоджено 4 ТЕС

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Уночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, є пошкодження на об’єктах генерації електроенергії.

Також на одному з об’єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію.

Крім того, ворог атакував об’єкт газової інфраструктури у західній області.

Як додали у ДТЕК, сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції компанії. "Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії. Також Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Автор: 

електроенергія (4220) ДТЕК (1358) Міненерго (917)


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