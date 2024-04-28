Українська команда вперше перемогла на міжнародному хакатоні Teens in AI. Що представили?

Команда українських підлітків здобула перемогу на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту Teens in AI, обігнавши команди з Великої Британії, Туреччини, Казахстану та Таїланду. Переможцями стали учні Політехнічного ліцею КПІ імені І. Сікорського, які представили проєкт ConnectAbility.

Про це повідомляє AIN.UA.

Українська команда представила застосунок на базі штучного інтелекту, розроблений для допомоги людям у вивченні та розумінні жестової мови. Він також може виконувати роль "голосового перекладача".

Це перший раз, коли Україна брала участь у хакатоні Teens in AI та одразу ж здобула перемогу.

Переможці отримають призи від міжнародних організаторів, зокрема планшети Apple, запрошення на серію воркшопів AI4Good Incubator, а також безплатний доступ до ШІ-курсів для роботи із зображеннями Image Pathway.

Загалом у хакатоні брали участь понад 5500 команд, які змагалися в 10 категоріях.

Як працює застосунок

Розробники записали відео всього дактилю та найбільш вживані слова показані жестами для навчання нейронної мережі.

Програма використовує MediaPipe для визначення ключових точок на руках користувача.

Координати цих точок аналізуються нейронною мережею, написаній на Tensorflow, яка використовує алгоритм класифікації.

Завдяки цьому програма може розпізнавати жести та перекладати їх у текст або мову.