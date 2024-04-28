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Бельгія виділить 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу з пошуку ППО для України

ппо

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.

Про це Дедондер заявила після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на пресконференції, передає Європейська правда.

За словами Дедондер, Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів (не уточнивши, які саме та скільки), а також виділить 200 млн євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.

"Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться", – додала Дедондер.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

Автор: 

Бельгія (99) Німеччина (1875) ППО (44) фінансування (2006)


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