Apple може інтегрувати штучний інтелект у свої iPhone

Apple випустила серію нових моделей штучного інтелекту, що оптимізовані для роботи на пристроях компанії.

Як пише The Verge, цей крок свідчить про наміри Apple запровадити ШІ локально на iPhone та інших гаджетах, передає AIN.UA.

Серія з чотирьох маленьких мовних моделей, під назвою OpenELM, за даними компанії, ефективно виконує завдання, пов'язані з текстом, наприклад, написанням електронних листів.

Моделі є відкритими й готові до використання розробниками.

Маленькі моделі дешевші в експлуатації та оптимізовані для роботи на таких пристроях, як телефони та ноутбуки.

Таким чином Apple робить черговий крок у напрямку інтеграції ШІ у свої продукти. Раніше компанія презентувала MLX, фреймворк машинного навчання, оптимізований для Apple Silicon, а також моделі для редагування зображень (MGIE) і навігації на смартфонах (Ferret-UI).

Хоча Apple вже випускала інші моделі ШІ, вони не пропонують основних, базових моделей, як їхні конкуренти, ходять чутки, що компанія зверталася до Google та OpenAI, щоб додати їхні ШІ-моделі до своїх пристроїв.