Росіянам обмежать доступ до кредитів на придбання китайських авто

Центробанк РФ вперше запровадив обмеження на видачу кредитів на придбання автомобілів.

Так, з 1 липня російські банки будуть зобов'язані застосовувати підвищені коефіцієнти ризику за автокредитами, виданими позичальникам із середнім та високим борговим навантаженням, передає РБК.

Надбавки поширюватимуться на автокредити, видані позичальникам із відносно високим показником боргового навантаження – понад 50%. Йдеться про клієнтів, які вже віддають на обслуговування наявних кредитів та позик понад 50% свого щомісячного доходу.

У російському центробанку вважають, що автокредитування у Росії зростає занадто високими темпами – 53% у річному вираженні станом на 1 квітня.

"Воно (зростання, – ред.) забезпечується, зокрема, ослабленням банками стандартів кредитування", – вважає ЦБ РФ.

За його оцінками, за перший квартал цього року 61% автокредитів було видано позичальникам з борговим навантаженням понад 50%. Роком раніше частка таких видач становила 50%, а на початку 2022 року – 44%.

Станом на 1 березня 2024 року заборгованість росіян за автокредитами становила 1,82 трлн рублів. рискорення видач у цьому сегменті почалося ще рік тому, відтоді банки майже щомісяця оновлювали рекорд за обсягом наданих позичок.

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Як повідомлялося, китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.

Китайські автовиробники пропонують російським покупцям великі знижки і "вичавлюють" з ринку найбільшого російського виробника "АвтоВАЗ", скаржився голова компанії Максим Соколов.

При цьому російські банки видають рекордні суми автокредитів, 60-80% позик росіяни витрачають на придбання саме китайських машин.