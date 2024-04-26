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Новини
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Росіянам обмежать доступ до кредитів на придбання китайських авто

авто,росія,російське

Центробанк РФ вперше запровадив обмеження на видачу кредитів на придбання автомобілів.

Так, з 1 липня російські банки будуть зобов'язані застосовувати підвищені коефіцієнти ризику за автокредитами, виданими позичальникам із середнім та високим борговим навантаженням, передає РБК.

Надбавки поширюватимуться на автокредити, видані позичальникам із відносно високим показником боргового навантаження – понад 50%. Йдеться про клієнтів, які вже віддають на обслуговування наявних кредитів та позик понад 50% свого щомісячного доходу.

У російському центробанку вважають, що автокредитування у Росії зростає занадто високими темпами – 53% у річному вираженні станом на 1 квітня.

"Воно (зростання, – ред.) забезпечується, зокрема, ослабленням банками стандартів кредитування", – вважає ЦБ РФ.

За його оцінками, за перший квартал цього року 61% автокредитів було видано позичальникам з борговим навантаженням понад 50%. Роком раніше частка таких видач становила 50%, а на початку 2022 року – 44%.

Станом на 1 березня 2024 року заборгованість росіян за автокредитами становила 1,82 трлн рублів. рискорення видач у цьому сегменті почалося ще рік тому, відтоді банки майже щомісяця оновлювали рекорд за обсягом наданих позичок.

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Як повідомлялося, китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.

Китайські автовиробники пропонують російським покупцям великі знижки і "вичавлюють" з ринку найбільшого російського виробника "АвтоВАЗ", скаржився голова компанії Максим Соколов.

При цьому російські банки видають рекордні суми автокредитів, 60-80% позик росіяни витрачають на придбання саме китайських машин.

Автор: 

авто (4101) банки (6941) кредит (3270) росія (14116)


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Топ коментарі
+3
Що надає? Та те що поки кацапи верещали про те що ми - "батраки Європи" вони стали рабами Китаю Бо ми не тільки "батрачимо - але й самі працюємо та господарюємо А вони тільки батрачить здатні
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26.04.2024 20:06
+3
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26.04.2024 20:13
+2
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26.04.2024 20:11
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І що нам дає ця "інформація", особливо цифри?
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26.04.2024 20:01 Відповісти
Що надає? Та те що поки кацапи верещали про те що ми - "батраки Європи" вони стали рабами Китаю Бо ми не тільки "батрачимо - але й самі працюємо та господарюємо А вони тільки батрачить здатні
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26.04.2024 20:06 Відповісти
З кацапа батрак як з лайна куля.
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26.04.2024 20:17 Відповісти
Згоден! Кацап робить лише "з-під палиці" Тому йому потрібен постійний контроль Саме тому йому підходить лише тупа "панщина" Навіть "оброк" не є ефективним - бо вимагає від робітника "ініціативності" та "самостійного мислення" Там де українець старається знайти способи для більш ефективного виробництва продуктів чи товарів і збільшувать свій добробут - кацап починає "волинить" і шукать "відмазки" для того щоб нічого не робить Почитай "Анну Кареніну" Там російський підприємець дає кацапам чітку та ємну характеристику
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27.04.2024 04:03 Відповісти
А ми цим дегенератам повинні щось доводити чи реагувати на їхню словесну пургу?
Найкращий наш аргумент - ЗСУ їх нищить без зайвих слів!
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26.04.2024 20:18 Відповісти
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26.04.2024 20:11 Відповісти
А нахріна сарані авто? Сарана має крила!
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26.04.2024 20:04 Відповісти
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26.04.2024 20:13 Відповісти
Жить стало лучше. Жить стало веселее.
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26.04.2024 20:33 Відповісти
Ну те, що дофіга кредитів набрали це добре - сам так починалася світова криза 2008...
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26.04.2024 20:24 Відповісти
нашел клад и вот, по совету друзей .....

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26.04.2024 20:59 Відповісти
Московській еліті час пересідати на мотоцикл "Іж"
з комфортабельною коляскою для VIP пасажирів.
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26.04.2024 22:18 Відповісти
Огуєнна новина!
Ми просто приголомшені!

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26.04.2024 23:27 Відповісти

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