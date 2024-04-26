Норвегія надасть $13,7 мільйона на обслуговування танків Leopard для України

Уряд Норвегії виділяє до 150 млн норвезьких крон ($13,7 млн) на обслуговування в Польщі переданих Україні танків типу Leopard.

Про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду, передає Укрінформ.

Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і допоміжні машини.

"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 млн норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

В уряді нагадали, що всього за останні місяці Норвегія передала Україні військової допомоги на суму приблизно 1 млрд норвезьких крон від Збройних Сил Норвегії.

Зазначається, що норвезька військова підтримка продовжуватиметься за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.

Торік скандинавська країна надала Україні військову підтримку на загальну суму в приблизно 10 млрд норвезьких крон.