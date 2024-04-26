Завтра в Києві обмежать рух на кількох вулицях

Завтра, 27 квітня, в Шевченківському районі Києва короткочасно обмежуватимуть рух транспорту на вул. Хрещатик та Глибочицькому проїзді.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської держаної адміністрації.

Зміни пов'язані з дрібним поточним ремонтом на окремих ділянках дорожнього покриття.

Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі 26 квітня, а вдень 27 квітня з 08:00 до 17:00 асфальтуватимуть покриття.

Також короткочасне обмеження руху транспорту очікується на ділянках Набережного шосе в тунелі під Поштовою площею і від моста Патона до моста Метро.

Обмеження пов'язані із заміною світлоповертальних елементів дорожнього огородження на ділянці тунелю під Поштовою площею та поточним дрібним ремонтом дороги від моста Патона до моста Метро в напрямку Подолу.