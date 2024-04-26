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Путін експропріював російські активи виробників побутової техніки Bosch та Ariston

путін

Російський диктатор Володимир Путін передав російські дочірні компанії виробників побутової техніки Ariston та Bosch в управління структур "Газпрому".

Відповідний указ Путіна оприлюднено на російському порталі правової інформації, пише місцеве видання "Коммерсант".

Зокрема компанії АТ "Газпром побутові системи" в тимчасове управління передаються 100% акцій "Аристон Термо Русь" (належать Ariston Holding N.V.) та 100% акцій "БСХ Побутові Прилади" (належали BSH Hausgerate GmbH).

Ariston працює на російському ринку ​​з 1995 року. З 2005 року в у Ленінградській області розпочав роботу завод Ariston Thermo Group, який виробляє накопичувальні водонагрівачі.

ТОВ "БСХ Побутові Прилади" – російський виробничий підрозділ німецького концерну BSH Bosch та Siemens Home Appliances Group, він працює у Санкт-Петербурзі з 2005 року.

За російськими стандартами звітності, у 2023 році підприємство отримало 6,1 млрд рублів чистого прибутку, у 2022 році прибуток становив 1,27 млрд рублів. Виторг компанії за цей час впав з 19,5 млрд до 2,1 млрд рублів.

З матеріалів компанії також випливає, що 2023 року вона виплатила 2,6 млрд рублів дивідендів. При цьому у звіті за 2022 року в даному рядку звітності компанія мала ще більшу суму – 5 млрд рублів.

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Як повідомлялося, німецький концерн Bosch оголосив про зупинку виробництва на заводах у Росії у березні 2022 року, після початку вторгення РФ в Україну. Компанія вказувала, що її продукція могла використовуватися російською владою у військових цілях, що порушує її політику.

Згідно з інформацією із сайту Bosch, в Росії компанія має 7 заводів: з виробництва пральних машин та холодильників у Ленінградській області; електроінструментів, автокомпонентів, опалювального обладнання та радіаторів – у місті Енгельс Саратовської області; автокомпонентів – у Самарській області.

У квітні 2023 року Bosch продав три підприємства у російському місті Енгельс місцевому холдингу S8 Capital, а завод "Роберт Бош Самара" передали російському державному "Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту".

За даними російських ЗМІ, наприкінці минулого року Bosch планувала продати свої заводи під Санкт-Петербургом турецькому інвестиційному фонду Can Holding за понад $20 млн, але угоду не завершили. 

Автор: 

націоналізація (175) путін (1047) техніка (307) Bosch (9)


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Топ коментарі
+24
Сто років тому кацапня теж "націоналізувала" майно європейських компаній Європейців це нічому не навчило Більш того - Європа своїми руками в 30-ті почала індустріалізацію "Мордору" який призвів світ до ІІ Світової війни В кінці 90-х історія повторилася - Європа вклала гроші в розвиток того самого "Мордору" І тепер стоїть на порозі ІІІ Світової!
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26.04.2024 19:45
+13
Тобто, вкрав.
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26.04.2024 19:40
+11
На жаль надприбутки та копійчаний кацапсячий газ затьмарювали очі Європі. Особливо стара ***** та колишня стажорка ***** мєркєльша до цього доклала руку.
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26.04.2024 19:55
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демонстраця для тих, хто переніс виробництво до жовтопиких
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26.04.2024 19:39 Відповісти
Що ти плетеш? Відомі компанії мають свої заводи в Китаї.
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26.04.2024 20:15 Відповісти
+ 100 ! західні інвєстора аплодують стоя !

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26.04.2024 20:06 Відповісти
Судячи із наповнення кацапських ракет , то не дуже вони і протестують , більш за все що таки плещуть , не дивлячись ні на що , бо гроші не пахнуть. Чомусь згадалося як борці за торгові марки, французи, обтерли соплі і продовжили постачати у парашу своє шампанське з етикеткою "ігристе " , бо так кацапи вирішили ((
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26.04.2024 23:19 Відповісти
Тобто, вкрав.
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26.04.2024 19:40 Відповісти
у відповідь США І ЄС не збираються вводити протів рашиста "пекельні санкції" і конфісковувати його активи на сотні млр доларів...
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26.04.2024 19:41 Відповісти
Вони використовують доходи від активів рф, путлер використовує доходи від заводів Заходу. Поки 1:1.
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26.04.2024 19:48 Відповісти
Використовують чи планують ? (( А ***** вже використав , у тому і різниця .
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26.04.2024 23:20 Відповісти
Сто років тому кацапня теж "націоналізувала" майно європейських компаній Європейців це нічому не навчило Більш того - Європа своїми руками в 30-ті почала індустріалізацію "Мордору" який призвів світ до ІІ Світової війни В кінці 90-х історія повторилася - Європа вклала гроші в розвиток того самого "Мордору" І тепер стоїть на порозі ІІІ Світової!
показати весь коментар
26.04.2024 19:45 Відповісти
На жаль надприбутки та копійчаний кацапсячий газ затьмарювали очі Європі. Особливо стара ***** та колишня стажорка ***** мєркєльша до цього доклала руку.
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26.04.2024 19:55 Відповісти
Порівняння міліардів долара і *****, явно не на користь останнього.
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26.04.2024 19:46 Відповісти
Коли порахувати скільки мільярдів доларів і євро щодня попадає до параші за енергоносії та крадене українське зерно , то кацапам плювати на курс фуфлобомажки .... хоча чому плювати - чмоням платню у фантиках видають , тому чим вони нікчемніші - тим бюджету параші краще ((
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26.04.2024 23:24 Відповісти
Вчіться панове німці чого вартий ваш бізнес в Росії. Віджали без компенсацій та вибачень. А то дружбани, великий ринок збуту, гарантії від самого-самого, пільгові умови та і сама пані Меркель рекомендувала... Так що там казав Бісмарк про папір?
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26.04.2024 19:46 Відповісти
Хай у китайців спробує щось вкрасти..))
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26.04.2024 19:54 Відповісти
у китайців в рашці немає чого красти.
вони ж не ідіоти створювати рочі місці для кацапів

.
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26.04.2024 20:08 Відповісти
Єдине що вони можуть забрати у китайців - це продані/арендовані території (більші за територію БР)на окраїні Китаю з дуууже непередбачуваними наслідками.
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26.04.2024 20:26 Відповісти
Цап-царап!!! Політика роZZійської підерасії не міняється.
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26.04.2024 20:00 Відповісти
Споконвічне кредо сарани: "Ета фсьо майо!"
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26.04.2024 20:08 Відповісти
"цивілізований" світ дозволив ***** анексувати крим
частину донецької та луганської обл
дозволив захопити частину харківської, херсонської та миколаївської
***** подумало
а чив відрізняється анексія від експропріації???
там забрав і тут заберу
а айяйяй, він не боїться...
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26.04.2024 20:09 Відповісти
не цивилизованный світ - а тупые наивныве малограмотные жители Украины
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27.04.2024 00:18 Відповісти
Ги! Цікаво,чи встигли на найдешевший ручній праці в Європі відбити інвестиції?
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26.04.2024 20:21 Відповісти
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26.04.2024 20:24 Відповісти
Яке воно .уйло... То колись було. Заре це о.ездол и бабка не чешись.

Бабка дедку целовала -

гениталии меняла...

дедку так никто не спас -

Бабка дала дедке класс...
ДЕДКА БАБКИ - НАШ ГЕРОЙ,
ОН ЗА БАБКУ - ВЕСЬ ГОРОЙ.
НО ТЕПЕРЬ, ЯПОНА МАТЬ,
ДЕДКА БУДЕТ ВСЕМ ДАВАТЬ.
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27.04.2024 06:17 Відповісти
О, пыня каазламордию подвел под международный суд на ровном месте. Цапорылия заплатит не тока по контрибуциям, но еще и за мелкое бош-аристон воровство... К слову( не по теме), на Кипре и только, продается в аптеках очень хорошее обезбаливающее"АРЕСТОН" . Одна таблетка на сутки-двое - боль гудбай(к примеру устоявшиеся боли в коленях). Аптекарша тока предупредила, шо можно принимать не более 2-3 таблетки в неделю, а то почки отсушит.
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26.04.2024 21:23 Відповісти
На КІпр їхати потреби немає - один пакетик німесилу і той самий результат , як з коліньми , так і з нирками (( Як бонус іще і температуру збиває майже на добу якщо висока , універсальний засіб ((
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26.04.2024 23:29 Відповісти
Мабуть, химия одна и та же, тока названия разные.
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27.04.2024 06:11 Відповісти
московія знову приспала цивілізований світ і він знову їй повірив , ну коли ви вже перестанете попадатися на чари москви ,.... ну вчіть історію невігласи!

а ви запрошуєте навальну і присвячуєте їй конференціі і т п телепні московит і московія не міняється ніколи
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26.04.2024 22:33 Відповісти
Держава-гопник спNздила собі буси до червоних трусів.
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26.04.2024 23:55 Відповісти

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