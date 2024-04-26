Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету.
Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $11,78 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України.
Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:
- Європейський Союз – $6,48 млрд;
- Японія – $2,13 млрд;
- Канада – $1,47 млрд;
- МВФ – $0,88 млрд;
- Велика Британія – $0,52 млрд.
Водночас від США фінансова допомога у 2024 році не надходила, у попередні два роки вона становила $22,93 млрд.
З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 25 квітня залучено $15,6 млрд.
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Але чомусь, його усіляко обходять і саботують, усі привладні ???
Фахівці/науковці, про фінансову систему, теж знають!! Навіть вчені із усілякими ступенями, а ЗАКОН, як не дивно, уже підготовлений та погоджений ЦОВВ, заблоковано, аж у Мінфіні!! Яценюк, теж до цього причетний…
Маємо, те, що маємо… Проблему в державній фінансовій системі….