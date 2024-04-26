Українські хакери здійснили кібератаку на сервіси партії Путіна

Фахівці Головного управління розвідки України здійснили "масштабну кібератаку" на ресурси російської правлячої партії "Едина Россия".

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела в спецслужбі.

За їхніми даними, наразі під ударом перебувають сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros.

В українській розвідці стверджують, що попри заяви "Единой России" про те, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується", наразі частина ресурсів не працює.

Російська правляча партія вранці 26 квітня заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов’язавши її з проведенням акції "Диктант перемоги", запланованої на сьогодні.

У березні повідомлялося, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи "BO Team" упродовж 11-18 березня здійснили низку кібератак по об’єктах держави-агресора Росії. Нанесені збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів.