Материнська компанія Google вперше в історії виплатить дивіденди

Материнська компанія Google – Alphabet – вперше у своїй історій виплатить дивіденди та витратить $70 мільярдів на викуп власних акцій.

Дивіденди у розрахунку 20 центів на акцію виплатять всім акціонерам у червні, повідомляє Reuters.

Згідно з даними LSEG, виторг компанії у першому кварталі 2024 року становив $80,54 млрд, перевищивши попередні оцінки на рівні $78,59 млрд завдяки зростанню попиту на хмарні послуги і сталим витратам клієнтів на рекламу.

Зокрема, дохід Google Cloud зріс на 28% у першому кварталі завдяки буму генеративних інструментів ШІ, які покладаються на хмарні сервіси для доставки технологій клієнтам. Водночас продажі реклами зросли за квартал на 13% – до $61,7 мільярда.

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"Оголошені дивідендні виплати та викуп акцій Alphabet на тлі значного зростання прибутку – це не лише ковток свіжого повітря для технологічного ринку в цілому, але й дуже розумна стратегія для пошукового гіганта, який переживає непрості часи", – сказав Томас Монтейро, старший аналітик Investing.com.

Після публікації звітності та оголошення про виплату дивідендів акції Alphabet зросли майже на 16%, що збільшило ринкову вартість компанії приблизно на $300 млрд до понад $2 трлн.