На утримання Чорнобильської зони витратили 2 мільярди за рік

Витрати на Чорнобильську зону відчуження торік склали 2,11 млрд грн, що менше, ніж планувалося. Так, у бюджет було закладено 2,81 млрд грн, із яких Державне агентство України з управління зоною відчуження скористалося 75,2%.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру DiXi Group.

"60% витрачених грошей пішли на те, аби підтримувати в безпечному стані зупинені енергоблоки Чорнобильської АЕС та об'єкт "Укриття" – захисне накриття над саркофагом четвертого реактора. Це коштувало 1,26 млрд грн", – сказано в повідомленні.

0,43 млрд грн (20%) буловитрачено на підтримку екологічно безпечного стану в Зоні відчуження й обов'язкового відселення.

0,39 млрд грн (18%) – на дезактивацію, транспортування, переробку та захоронення радіоактивних відходів і роботи з будівництва комплексу "Вектор", де ці заходи здійснюють.

Інші видатки, як-от збереження етнокультурної спадщини постраждалих від Чорнобильської катастрофи регіонів, діяльність у Зоні відчуження та радіологічний захист населення, становили 0,03 млрд грн – менше 2%.

"Якщо порівнювати із 2022 (2,04 млрд грн), фактичні витрати за минулий рік зросли на 3%. Проте вони впали на 11% порівняно з 2021 роком, коли відповідна сума склала 2,4 млрд грн", – зазначили в компанії.

Цього року заплановано 2,49 млрд грн видатків на Зону відчуження.