Кабмін дозволив Експортно-кредитному агентству страхувати інвестиції українських компаній
Кабінет Міністрів дозволив "Експортно-кредитному агентству України" страхувати інвестиції українських компаній у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє пресслужба Кабміну.
"Вносимо зміни до статуту "Експортно-кредитного агентства України", що дозволить страхувати нові інвестиції від ризиків війни. Це стосується як іноземних інвестицій, так і українських компаній, які будуть вкладати кошти в нашу економіку та розвивати експорт", – сказав Шмигаль.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що рішенням уряду статут ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" викладено у новій редакції.
"Розширено завдання товариства щодо захисту українських експортерів від ризику фінансових втрат, повʼязаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, шляхом страхування, перестрахування", – написав Мельничук у Telegram.
Він додав, що для цього ЕКУ дозволили залучати міжнародну фінансову допомогу від міжнародних та іноземних фінансових організацій, урядів іноземних держав, іноземних банків та експортних агентств.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє Експортно-кредитному агентству страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.
До цього ЕКА могло страхувати експортні контракти та мало право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей закон передбачає розширення мандату Агентства на страхування інвестицій в Україну.
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