Кабмін дозволив Експортно-кредитному агентству страхувати інвестиції українських компаній

Кабінет Міністрів дозволив "Експортно-кредитному агентству України" страхувати інвестиції українських компаній у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Вносимо зміни до статуту "Експортно-кредитного агентства України", що дозволить страхувати нові інвестиції від ризиків війни. Це стосується як іноземних інвестицій, так і українських компаній, які будуть вкладати кошти в нашу економіку та розвивати експорт", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що рішенням уряду статут ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" викладено у новій редакції.

"Розширено завдання товариства щодо захисту українських експортерів від ризику фінансових втрат, повʼязаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, шляхом страхування, перестрахування", – написав Мельничук у Telegram.

Він додав, що для цього ЕКУ дозволили залучати міжнародну фінансову допомогу від міжнародних та іноземних фінансових організацій, урядів іноземних держав, іноземних банків та експортних агентств.

Читайте також: Кабмін розширив можливості Експортно-кредитного агентства для страхування інвестицій

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє Експортно-кредитному агентству страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

До цього ЕКА могло страхувати експортні контракти та мало право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей закон передбачає розширення мандату Агентства на страхування інвестицій в Україну.