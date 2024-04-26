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Новини
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Кабмін виділив 3 мільярди на компенсації за збудовані бізнесом дороги за законом про "інвестнянь"

дороги,ремонт

Кабінет Міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів за програмою підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Інвестори, які реалізовують проєкт на суму від 12 млн євро і тривалістю до 5 років, отримують максимальне сприяння від держави. На компенсації для них у бюджеті вже передбачено 3 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що затверджений Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держбюджеті за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями".

"Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на: компенсацію або часткову компенсацію вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту; компенсацію або часткову компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проекту", – наhttps://t.me/tmelnychuk/4302писав Мельничук у Telegram.

Як повідомлялося, Шмигаль анонсував затвердження цього порядку ще 15 березня. Він пояснював, що у випадку, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати. 

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко тоді обіцяла, що це останній нормативний акт, необхідний для запуску державної програми підтримки проєктів із значними інвестиціями.

Перед цим, 12 березня, Кабмін затвердив порядок та методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями, які можуть претендувати на отримання пільг за так званим законом про "інвестнянь".

Які пільги передбачає закон "про інвестнянь"

У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.

Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

Очікується, що такі зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.

Автор: 

інвестиції (1521) Кабмін (7724) інвестняня (40)


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Топ коментарі
+10
кому війна а кому відкати...
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26.04.2024 18:07
+8
фортифікація похєр ?

курви ЗЄльоні !!!!

.
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26.04.2024 18:11
+4
Оті міфічні бізнеси коли в плюс вийдуть, гроші повертати будуть?
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26.04.2024 18:18
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кому війна а кому відкати...
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26.04.2024 18:07 Відповісти
...патамуша очєнь сільна кушать хочеться, насяльніка.
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26.04.2024 18:21 Відповісти
фортифікація похєр ?

курви ЗЄльоні !!!!

.
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26.04.2024 18:11 Відповісти
Оті міфічні бізнеси коли в плюс вийдуть, гроші повертати будуть?
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26.04.2024 18:18 Відповісти
Ви не дочитали статтю- там же останнім абзацом: «…https://biz.censor.net/n3399735
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26.04.2024 19:20 Відповісти
Ото не треба, Ви посилання даєте на новину більш, ніж річної давнини.
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26.04.2024 19:26 Відповісти
І що? Ви гадаєте, що там щось суттєво змінилося впродовж року?
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26.04.2024 19:38 Відповісти
Просто порахуйте: на проекти від $12 мільйонів на 5 років- вони виділяють близько 3 мільярдів гривень($70-75 млн) .. При тому, що інвестиції не прийшли- куди підуть виділені гроші?
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26.04.2024 19:42 Відповісти
Не звалюйте з теми - наюха Ви написали - не дочитала до кінця й ссиль на новину сторічної давнини?
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26.04.2024 19:58 Відповісти
Інвестняні пройшли діджиталізацію,тепер вони називаються 5-ть "найефективніших" менеджерів
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26.04.2024 18:54 Відповісти
вангую що максимум що побудували це дороги на папері та до своїх маєтків
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26.04.2024 19:00 Відповісти
Траса на Покровськ, куди зараз рвуця мокші, в торік була капітально відремонтована.... і вразі прориву росіян, буде дуже ефективно ними використана для подальшого просування....
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27.04.2024 07:45 Відповісти
ну шо, давайте донатити на ЗСУ, бо ДУЖЕ не вистачає коштів!!!!!!!!! 😡😡
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26.04.2024 19:04 Відповісти

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