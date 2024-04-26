Кабмін виділив 3 мільярди на компенсації за збудовані бізнесом дороги за законом про "інвестнянь"

Кабінет Міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів за програмою підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Інвестори, які реалізовують проєкт на суму від 12 млн євро і тривалістю до 5 років, отримують максимальне сприяння від держави. На компенсації для них у бюджеті вже передбачено 3 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що затверджений Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держбюджеті за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями".

"Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на: компенсацію або часткову компенсацію вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту; компенсацію або часткову компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проекту", – наhttps://t.me/tmelnychuk/4302писав Мельничук у Telegram.

Як повідомлялося, Шмигаль анонсував затвердження цього порядку ще 15 березня. Він пояснював, що у випадку, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко тоді обіцяла, що це останній нормативний акт, необхідний для запуску державної програми підтримки проєктів із значними інвестиціями.

Перед цим, 12 березня, Кабмін затвердив порядок та методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями, які можуть претендувати на отримання пільг за так званим законом про "інвестнянь".

Які пільги передбачає закон "про інвестнянь"

У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.

Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

Очікується, що такі зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.