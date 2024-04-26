Кабмін продовжив дію тарифів на електроенергію для населення лише на місяць – до 31 травня

Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць – до 31 травня.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 26 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Пролонговано, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного стану в Україні, чинну фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів, встановлену на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, до 31 травня 2024 року", – написав Мельничук.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

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Як повідомяллося, міністр енергетики Герман Галущенко 25 березня заявляв, що попри наслідки наймасштабнішої атаки РФ на енергосистему України рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення поки що немає.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн. Чинний тариф діє до 1 травня.