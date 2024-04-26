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Новини
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Кабмін продовжив дію тарифів на електроенергію для населення лише на місяць – до 31 травня

тариф,тарифи

Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць – до 31 травня.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 26 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Пролонговано, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного стану в Україні, чинну фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів, встановлену на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, до 31 травня 2024 року", – написав Мельничук.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

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Як повідомяллося, міністр енергетики Герман Галущенко 25 березня заявляв, що попри наслідки наймасштабнішої атаки РФ на енергосистему України рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення поки що немає.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн. Чинний тариф діє до 1 травня.

Автор: 

Кабмін (7724) тарифи (1296) електроенергія (4220) Підвищення тарифів (231)


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Топ коментарі
+4
Вы в курсе кто глава каб.мина, ерусалимский козак шПигель это менеджер ахмета и его ставленник, так что готовьтесь оплачивать дтек......
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28.04.2024 11:40
+3
20 травня Херпіду - ніхто!
Закони будуть інші.....
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27.04.2024 04:15
+2
По селах народ переходить на дрова які здебільшого добувають незаконно рубаючи ліси та захисні лісосмуги. Зі світлом проблема набагато складніше - його в лісі не нарубаєш. Вихід один - підвищення зп та пенсій трудовому народу та продаж електрики вітчизняних АЕС з мінімальними націнками як народу так і бізнесу і припинити субсидії на зелену енергетику.
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26.04.2024 19:43
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По селах народ переходить на дрова які здебільшого добувають незаконно рубаючи ліси та захисні лісосмуги. Зі світлом проблема набагато складніше - його в лісі не нарубаєш. Вихід один - підвищення зп та пенсій трудовому народу та продаж електрики вітчизняних АЕС з мінімальними націнками як народу так і бізнесу і припинити субсидії на зелену енергетику.
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26.04.2024 19:43 Відповісти
з АЕС є проблема для використання їх потенціалу потрібні маневрові потужності.Для сільскої місцевості хороший варіант малі сонячні електростанції та міні гес де це можливо,але мало хто фінансово таке потягне.
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26.04.2024 21:10 Відповісти
Так а чому ти таку низьку зарплату своїм робітникам платиш, а ще " поволзький німець" .
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26.04.2024 22:16 Відповісти
20 травня Херпіду - ніхто!
Закони будуть інші.....
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27.04.2024 04:15 Відповісти
Та ти шо))
Напевно вдома вже написав сотні томів "правильних Законів" Залишилось їх тільки запровадити)
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28.04.2024 09:26 Відповісти
Вивчай Конституцію.... Все уже написано!
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28.04.2024 18:44 Відповісти
Конституція на паузі))
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01.05.2024 08:39 Відповісти
а мені це нагадало, що той хто приймав таке рішення мав собі на думці: ну добре ще місяць "попрацюю" собі у збиток, а там...
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27.04.2024 18:12 Відповісти
не удивительно, что воевать за страну желающих нет
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28.04.2024 09:35 Відповісти
Ти, дівуле, відповідай за себе. І за своїх самців - надійно заховала під спідницю і в кущі?
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28.04.2024 10:30 Відповісти
Вы в курсе кто глава каб.мина, ерусалимский козак шПигель это менеджер ахмета и его ставленник, так что готовьтесь оплачивать дтек......
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28.04.2024 11:40 Відповісти
З серпня 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів до кінця воєнного стану.

"Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:
услуги по распределению природного газа;
тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):
услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой."
epravda.com.ua/rus/news/2022/08/19/690593/

Дійсно, в документі нічого немає про тарифи, наприклад, щодо електроенергії, проте цей мораторій вже було порушено, коли у 2022 році восени ввели окремий тариф за обслуговування теплових мереж.
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29.04.2024 10:05 Відповісти

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