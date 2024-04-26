Більше ракет та снарядів: США анонсували ще один пакет допомоги для України на $1 мільярд

США виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін оголосив на початку 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, передає Укрінформ.

"Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента (PDA) ще один пакет допомоги на $1 мільярд, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку", – заявив очільник Пентагону.

Він також відзначив зусилля інших країн, які продовжують забезпечувати оборонні потреби України.

"Лише подивіться на надзвичайну ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі тисяч артилерійських снарядів із третіх країн. Велика Британія оголосила про виділення свого найбільшого пакета озброєнь вартістю приблизно $620 мільйонів. Або зверніть увагу на сміливу заяву Німеччини про те, що вона надасть Україні ще одну систему Patriot", – сказав Остін.

Він зауважив, що за останні два роки близько 50 країн з усього світу забезпечили Україну понад 70 системами ППО середньої та великої дальності, надали близько тисячі ракет, трьох тисяч одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків.

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Як повідомлялося, раніше цього тижня Міністерство оборони США вже оголосило про пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Оголошення про виділення цього пакета допомоги оприлюднили одразу про підписання президентом Джо Байденом закону про надання допомоги для України на загальну суму $61 млрд. Він включає засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю.