Кошти населення в банках України збільшилися за місяць на 20 мільярдів

Станом на 1 квітня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (серед них і фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,23 трлн грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня:

вклади у національній валюті – 789,1 млрд грн;

– 789,1 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 439,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів).

Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

У Фонда нагадали, що з 13 квітня 2022 року, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії, на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2024 року в реєстрі учасників Фонду 63 банки.