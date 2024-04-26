Кошти населення в банках України збільшилися за місяць на 20 мільярдів
Станом на 1 квітня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (серед них і фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,23 трлн грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця.
Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня:
- вклади у національній валюті – 789,1 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті – 439,3 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів).
Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.
У Фонда нагадали, що з 13 квітня 2022 року, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії, на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2024 року в реєстрі учасників Фонду 63 банки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль