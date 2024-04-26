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Гривня зміцнюється після падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

деньги,кредит

Курс гривні укріплюється після зниження напередодні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 29 квітня, на рівні 39,6015 грн/$, порівняно із 39,6702 грн/$ у п'ятницю. На початку тижня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 8 копійок – до 42,4409 за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2148) гривня (1529) курс (1481) НБУ (9240) обмін валюти (683)


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26.04.2024 17:08 Відповісти
А потом резко по 40, главное вовремя затариться и вовремя скинуть , шобы на разнице еще больше затариться... Дык, по-моему у зебилов и так все хорошо получается.
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26.04.2024 17:46 Відповісти
где эти 40 за евро? Даже этого нет. При Смолее евро я по 26 покупал.
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26.04.2024 17:48 Відповісти
А при чем здесь евро по 42 к USD 8-40. Мы же тока собираемся сориентироваться на евро. Чи кацапа не знала.
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26.04.2024 17:56 Відповісти
я всё время евро покупал. 8 это я за доллар, а сейчас у нас уже страна на евросоюз ориентируется. Ты что отставший?
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26.04.2024 18:00 Відповісти

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