Індія дозволила російським компаніям страхувати танкери з нафтою, щоб обійти санкції, – Bloomberg

Індійські регулятори схвалили діяльність російських страхових компаній у роботі з постачальниками нафти.

Генеральна дирекція судноплавства Індії видала дозвіл таким компаніям, як ТСК, "Согаз" і "Альфа-страхування", працювати у сфері морського страхування, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

За даними Генеральної дирекції судноплавства Індії, перші три компанії отримали дозвіл діяти до 20 лютого 2025 року, а Ingosstrakh – до березня 2029 року.

Страхове покриття всіх чотирьох провайдерів забезпечується державною російською національною перестрахувальною компанією. Перехід послуги своїх страхових компаній допоможе Росії зменшити залежність від країн і виконати вимоги індійських покупців.

Менш як 25% російського експорту у березні у всі регіони було застраховано членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування у Лондоні.

Раніше Росія користувалася послугами західних страховиків для танкерного флоту, який експортує нафту в Індію. Однак ліміт $60 за барель, встановлений G7 і ЄС для вантажів з використанням їхніх сервісів, давав їм важелі впливу на російські потоки.

Росія стала найбільшим постачальником нафти в Індію. За даними агентства з відстеження руху суден, імпорт Індією російської нафти у квітні досяг рекордних 1,72 млн барелів на добу (б/д).