Індія дозволила російським компаніям страхувати танкери з нафтою, щоб обійти санкції, – Bloomberg
Індійські регулятори схвалили діяльність російських страхових компаній у роботі з постачальниками нафти.
Генеральна дирекція судноплавства Індії видала дозвіл таким компаніям, як ТСК, "Согаз" і "Альфа-страхування", працювати у сфері морського страхування, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.
За даними Генеральної дирекції судноплавства Індії, перші три компанії отримали дозвіл діяти до 20 лютого 2025 року, а Ingosstrakh – до березня 2029 року.
Страхове покриття всіх чотирьох провайдерів забезпечується державною російською національною перестрахувальною компанією. Перехід послуги своїх страхових компаній допоможе Росії зменшити залежність від країн і виконати вимоги індійських покупців.
Менш як 25% російського експорту у березні у всі регіони було застраховано членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування у Лондоні.
Раніше Росія користувалася послугами західних страховиків для танкерного флоту, який експортує нафту в Індію. Однак ліміт $60 за барель, встановлений G7 і ЄС для вантажів з використанням їхніх сервісів, давав їм важелі впливу на російські потоки.
Росія стала найбільшим постачальником нафти в Індію. За даними агентства з відстеження руху суден, імпорт Індією російської нафти у квітні досяг рекордних 1,72 млн барелів на добу (б/д).
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