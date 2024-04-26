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16 461 87

"Пострадянська модель не справляється": Шмигаль анонсував "принципово нову" систему соціальної допомоги

шмигаль

В умовах зростання кількості людей, що потребують підтримки, уряд готує перехід від пострадянської моделі соцзахисту до ефективної соціальної політики.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час відкриття Міжнародного саміту міністрів соціальної політики, передає пресслужба уряду.

За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою.

"Війна завжди загострює соціальні питання. Кількість людей, які потребують підтримки, зросла і, на жаль, продовжує зростати. І стара пострадянська модель не може реагувати адекватно. Саме тому ми створюємо принципово нову систему. В її основі принцип – формування спроможності замість залежності", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд створює стимули для повернення людей до економічної активності і зосереджується на підтримці тих, хто її дійсно потребує. Зокрема, уряд стимулює ВПО інтегруватися в нові громади та спільноти, знаходити роботу або відкривати власну справу.

Водночас влада встановлює вимоги до планування міського простору, розвиває протезування, зокрема на основі інноваційних технологій, заохочує бізнес створювати робочі місця, розповів голова уряду.

"Частина наших зусиль – це реформа Медико-соціальних експертних комісій. Насамперед, буде враховуватися потенціал людини до відновлення, система буде орієнтована на повернення її до звичного життя", – сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що один із ключових елементів адресності та справедливості соціальної системи – це принцип "гроші ходять за людиною". Для цього уряд цифровізує соціальну сферу.

Водночас Шмигаль визнав, що ще один ключовий виклик – демографічна ситуація. За його словами, наразі уряд формує комплексний підхід для вирішення цієї проблеми – від виплат при народженні дитини до створення френдлі-середовища в громадах для дітей та батьків.

Як повідомлялося, раніше народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що система соціальної допомоги в Україні є частиною "радянського спадку" і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни. Водночас він визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.

Як влада планує змінити систему соцвиплат?

Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат... Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.

Автор: 

Кабмін (7724) соцвиплати (140) соцдопомога (32) Міністерство соціальної політики (662) Денис Шмигаль (1474)


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Топ коментарі
+51
значит будут грабить...
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26.04.2024 15:06
+46
Якщо коротко:
1. Суддям / прокурорам та іншому лайну пенсії піднімуть;
2. Решті населення пенсії відмінять.
Геніально!
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26.04.2024 15:08
+30
Молодці !
Скоро відмінять пенсії !
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26.04.2024 14:51
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Правила форума Рада форумчан
Молодці !
Скоро відмінять пенсії !
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26.04.2024 14:51 Відповісти
Щоб корова давала більше молока та менше їла сіна- її треба більше доїть та менше кормить.
Більше забрати собі, менше дати українцям - от і вся "рехформа" цієї шобли.
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26.04.2024 16:02 Відповісти
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27.04.2024 10:39 Відповісти
Тут головне: себе, дорогих, не обідити!
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26.04.2024 15:06 Відповісти
Шмигаль анонсував

Онансував!
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26.04.2024 15:07 Відповісти
МЛЯдь ,як вони затрахали свїми новинами,вже так накрались,що купаються в грошах,але треба ще інвалідів покласти в землю,інвалід с дитинства другої группи отримує соціальну допомогу 2.300 грн.щоб ви, млядь ,подавились ціми грошима
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26.04.2024 15:39 Відповісти
Брешуть, крадуть та багато киздять того, що самі не розуміють- хіба це новинка?
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26.04.2024 16:05 Відповісти
Це називається "щільно йде", коли необхідні рішення не приймаються, а після того починають метушитися, коли ситуація починає сипатися, і приймають багато безглуздих рішень, що лише погіршують ситуацію.
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28.04.2024 06:43 Відповісти
значит будут грабить...
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26.04.2024 15:06 Відповісти
Програма всіх в діло - ***** хером груші окалачувати
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26.04.2024 15:07 Відповісти
Якщо коротко:
1. Суддям / прокурорам та іншому лайну пенсії піднімуть;
2. Решті населення пенсії відмінять.
Геніально!
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26.04.2024 15:08 Відповісти
Позбавлення 6 млн. працездатного населення громадянства-це нова система соціальної "допомоги"?Долбодятли зелені.
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26.04.2024 15:09 Відповісти
це де? і коли?
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26.04.2024 16:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WEg4QGTyRZ8
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26.04.2024 15:15 Відповісти
"Слугам" все, "хазяїнам" крихти.
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26.04.2024 15:17 Відповісти
Тобто на тєлємарафон два лярди вже не вистачає? 🤔
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26.04.2024 15:18 Відповісти
Субсидії заберуть!... Все зіпсують.
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26.04.2024 15:26 Відповісти
Вони розвалять оплати населення ком. послуги. Сьогодні пенсіонер платить щось, а завтра чим платити - картоплею чи натурою ?
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26.04.2024 22:30 Відповісти
Вже розвалили...неплатежі такі що ппц .просто покидьки мовчать про це
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03.10.2024 15:35 Відповісти
А що ви «пєнси» хотіли, риба не встигає вам ікру метати, так що трішки сповільніть споживання, нєчєва абжіралавкай занімацца
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26.04.2024 15:27 Відповісти
А чо делать?! Так проголосував "мудрий нарід"!
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26.04.2024 15:28 Відповісти


Епоха бідності таки закінчилася… Розпочалась епоха зубожіння та злиднів
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27.04.2024 10:42 Відповісти
"Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася....."
Балабол як і його пан зеленський.
Як то виплата нічого не несе???
Кожна виплата несе. На то вона і дається..... Щоб нести допомогу. Люди на неї ліки купляють, комуналку платять тощо
Слідкуєм за руками... То готовиться чергова най@бка в Україні.

https://biz.censor.net/n3486501
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26.04.2024 15:31 Відповісти
Не несе зелебобам. Пенсіонер мвс чи суддя несе, а інвалід Василь з села не несе.
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26.04.2024 18:22 Відповісти
Він також наголосив, що один із ключових елементів адресності та справедливості соціальної системи - це принцип "гроші ходять за людиною". Для цього уряд цифровізує соціальну сферу в якій будуть "зелені" ,за якими гроші ходять і котрих буде 7%-10% від кількості населення України і всі решта,які будуть останній хер доїдати без солі...
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26.04.2024 15:35 Відповісти
Привид бродить по Європі, привид Шмигаля... а щоб вас чорти побрали!
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26.04.2024 16:15 Відповісти
Посадити депутатів на мінімалку, а ще краще - ліквідувати до кінця дії воєнного стану. Відразу стільки грошей в бюджеті вивільниться. Зажерлись вкрай.

А френдлі-середовища в нас вже, завдячуючі зелені, створені. Бомбосховища, укриття й кладовища!
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26.04.2024 15:39 Відповісти
Все радянське було побудовано на тезі: "все мені, мені, і лише мені, я себе не обділив"?
Партократи з лав цк кпрс виписували собі премії в декілька сотень карбованців щомісяця, тоді коли робітник отримував всього 180 карбованців, інженер - 100 - 120 карбованців.
А щоб легше було баки відмивати, праторкати придумалт прокладки,- профспілки!
Всі гроші, що туди потрапляли, більше не вертались в державу. Осідали в кишенях 1-х, 2-х секретарів цк кпрс.
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26.04.2024 15:41 Відповісти
Кваліфікований робітник на заводі, міг і до 300 карбованців отримувати. Інженери смоктали лапу, так
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26.04.2024 20:54 Відповісти
Ти, дівонько, "чула дзвін, та не знаєш звідки він"...
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27.04.2024 11:53 Відповісти
Ещё три года назад его просили уйти. Сейчас ситуация такая что оппозиции нет. И если будет снова Майдан, против него выйдет не Беркут а ТЦК.
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26.04.2024 15:46 Відповісти
Спокуха! Ніякого Майдану більше НЕ буде!

"мудрий нарід" не здатен майданити, може тільки смоктати свої бюлетні
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26.04.2024 15:57 Відповісти
Мабуть , "Па прозьбам трудящіхся"?
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26.04.2024 15:54 Відповісти
Кожне нововведення яке анонсує влада приводе до одного ,до повної ср.ки.
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26.04.2024 16:39 Відповісти
Завжди, коли хочуть обідрати людей - починають з брехливими рожами срати словами.
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26.04.2024 17:57 Відповісти
Найбільш дебільний вираз який я чув в останні роки то "гроші ходять за людиною"...Як вони ходять,чого вони ходять,до кого приходять...Я теж людина,може мені почекати щоб гроші підійшли до мене ближче,я їх взяв і ми ходитимемо разом?Я б розраховувався б ними,а вони перестали б ходити безнадзорно і мали б власника...
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26.04.2024 17:58 Відповісти
А може не треба нам "допомагати" ? Бо вже срака болить від тої "допомоги" !...
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26.04.2024 18:01 Відповісти
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих? )
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26.04.2024 18:16 Відповісти
зменшення витрат держави на соціалку - ось ключова фраза. Все інше - рюшики та візеруночки
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26.04.2024 18:42 Відповісти
Гроші закінчуються, це очікувано. Населення старіє, економіка ледь жевріє Гігантські військові витрати.60% бюджету України зовнішні надходження у вигляді кредитів та допомоги. Корупція космічна, влада краде безбожно.
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26.04.2024 20:17 Відповісти
Вся соцсфера - це зовнішнє фінансування ! Про що воно меле ? Нехай заробляють на військовий бюджет, а не закликають народ до донатів з ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ. Пенсіонери діляться чим можуть, а їм мало. Судову владу нічим годувати ? Так їм йде левова частина всіх євродопомог.
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26.04.2024 22:36 Відповісти
А какая разніца хоть поржем, так блаЗЕні?!
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26.04.2024 21:01 Відповісти
Навiть не читайте, що воно вам буде пропонувати - нiчого хорошего воно вам нiколи не дасть.💩
Не треба витрачати на цих у#обкiв енергiю. Вони вам можуть тiльки допомогти
скорiше подохнути.👈
А навiщо цього шматько ≫ Ахметов влаштував на посаду прем'ера?
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26.04.2024 21:02 Відповісти
Трясця, це не зеленські, а генератор випадкових ідей. Щось анонсують, перезавантажують, борються на фронті зі Стагнацією. А віз стоїть на місці. Бо дороги .... розкрали. Сольскіє і подібні.
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26.04.2024 22:32 Відповісти
Це - просто капець. Вся соцсфера - це зовнішнє фінансування ! Про що воно меле ? Нехай заробляють на військовий бюджет, а не закликають народ до донатів з ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ. Пенсіонери діляться чим можуть, а їм мало. Судову владу нічим годувати ? Так їм же йде левова частина всіх євродопомог. Нехай спочатку Шмаркаль озвучить рівень зарплат ПРОКУРОРІВ, суддів, секритуток судових.
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26.04.2024 22:38 Відповісти
У короткому викладі шмигаль сказав: "Я, не я і країна не моя"
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26.04.2024 23:19 Відповісти
Ну, тобто, поставили людину на протез, наприклад, все - вже не інвалід, можеш працювати - ******.
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26.04.2024 23:24 Відповісти
А ЩО ВІН ДО ЦЬОГО РОБИВ !?
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26.04.2024 23:29 Відповісти
Отакої, тобто 33 роки незалежності, демократії, покращення, кінця епохи бідності, легалізації безвізу, мови, віри, маріхуани і казіно то все ще була пост-радянська модель? Таваріщі, нас вели не тим шляхом і справжні реформи тільки починаються! А почнемо соціальну допомогу з тотальної мобілізації.
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27.04.2024 02:05 Відповісти
Абсолютно ті ж відчуття.
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27.04.2024 10:40 Відповісти
ЦИТАТА: "... кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва." Джерело: https://biz.censor.net/n3486501

Це ж скільки багато роботи! Це треба багато роботи чиновників. Це треба багато чиновників з "достойними" окладами і ще більш "достойними" надбавками. Головне - щоби було багато чиновників з добрими доходами, а що рахувати, "оцінювати" і "переформатовувати", вирішувати, що "справді людині потрібне", а що "не справді людині потрібне"... - то завжди знайдеться.

Ідея про потребу почистити "Авгієві стайні" радянських і пострадянських пільг дійсно правильна, але...
Але як уряд планує це зробити?.. - Ті ж яйця, тільки в профіль: чиновники будуть "оцінювати" і "вирішувати", що є "адекватною" допомогою, і що "справді потрібне", а що - ні. При цьому зарплати цим чиновникам будуть відраховуватись із бюджету регулярно, адже це їм "справді потрібно".
Але чим це відрізняється від "радянської" чи "пострадянської системи"?
( "Кто не работает, тот не ест!", "Руку дружбы пОдали, повели в забой." Знову? )
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27.04.2024 03:14 Відповісти
Хто обиравхце "лайно"???Невже американці,може рашка???Хто голосував за блазня із "народу"і партію "слуга народу"(молодих,перспективних,які неворують).Партія Шарія(кацапського блогера).Є статистика -70-80%-це молодь від 18 до35 років.
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27.04.2024 07:59 Відповісти
Визнати це і стидно, і сцикотно. Бо якщо визнав, стало бить, і відповідальність пора понести
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27.04.2024 10:42 Відповісти
Молодь попрыгала-поскакала, поржала, а теперь многие станут инвалидами после войны и ощутят на себе все прелести социальной помощи от зельоных

А также будут жить без перспектив на будущее. То, о чем говорит Шмыгал - это просто слова. Но и они не внушают ничего хорошего
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27.04.2024 11:38 Відповісти
значить уріжуть
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27.04.2024 09:37 Відповісти
Не повысят однозначно. Тільки уріжуть. Але не собі
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27.04.2024 11:39 Відповісти
6,5 млн. пенсов живе на 5000 грн., причом 2,6 млн. менше ніж 3000 грн.? ***** як можна вижити на 3000? і це при тому що пенсійний фонд дефіцитний і живе в борг - І тут вилазить шлюха ахметівська шмигаль і ******* щось про соціальну допомогу, коли його ахметівсяка гнида вкрала якраз у цих пенсів заводи, по своїх телевізорах промила мізки і влаштувала їм війну - ні заводів ні домів ні пенсії ні майбутнього ДЯКУЄМО КЛОУН!!!
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27.04.2024 09:47 Відповісти
Ти знаєш які зарплати у гандонів в пенсійному фонді і скіки їх там працює?узнаєш прозрієш одразу....а ти про якийсь дефіціт розповідаєш...
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03.10.2024 15:40 Відповісти
"Пострадянська модель не справляється":

Якби пару ворюг привселюдно повісити на площі, то справилась би будь яка модель. Але ж, скажуть, ми гуманісти!
Ну в такому разі - їжте не обляпайтесь
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27.04.2024 10:02 Відповісти
Цим продажним злодюжним і брехливим виродкам до радянської моделі соцзабезпечення, як до неба рачки. Ще живі люди (пенсіонери, ветерани, інваліди (і війни у т.ч.!) які це пам"ятають. А тепер матимуть змогу порівняти ... і насолоджуватись "потужними зрушеннями".
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27.04.2024 11:18 Відповісти
Предвыборная программа кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского

"Я расскажу Вам об Украине своей мечты.

Украина, где открыть бизнес можно за час, получить загранпаспорт - за 15 минут, а проголосовать на выборах - за одну секунду, в Интернете

Где у молодой семьи есть одна проблема - выбрать квартиру в городе или загородный дом.

Где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры - реальные сроки.

Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку.

Где основанием для назначения на должность есть ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей.
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27.04.2024 11:50 Відповісти
Продовжу словами Генія: ..." та й усміхнулася небога. Прокинулась - нема нічого!" (Т.Г.Шевченко)
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27.04.2024 11:58 Відповісти
"Где основанием для назначения на должность есть ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей"?

А где у самого ЗЄ ум, образование, талант и совесть?

Він був обраний 73% без усіх цих достоїнств абсолютно бездумно, а результат - війна, розруха , горе, злидні.
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27.04.2024 11:58 Відповісти
Це блювотіння...
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03.10.2024 15:41 Відповісти
Всьо будет ЗЄшибись!
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27.04.2024 11:33 Відповісти
В реальності в даній ситуації жодна система не справиться.
Прийміть цей факт. Піклуйтесь про своїх близьких. Держава має піклуватися иільки про сім'ї воїнів. Всі інші пенси мають бути кинуті під поїзд.
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28.04.2024 05:07 Відповісти
Ви вже живете в такій системі чи тільки пропонуєте її нам?
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28.04.2024 10:53 Відповісти
Ви же скидуєте своїх батьків -пенсів під поїзд?

Наші батьки -пенси у свій час були воїнами і наші теперішні воїни повинні думати, що настане час, коли їх також будуть скидувати під поїзд?
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28.04.2024 11:01 Відповісти
Ваші батьки-пенси в свій час голосували за Кучму, дивились Г+Г, працювали за конверт, і офіційна ВВП на душу в Україні і в кращі часи складав десь 3 тисячі на рік. Їч сьогоднішній стан (і я буду особливо цинічним - і ********** вторгнення також) є значною мірою похідними від цього факту.
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28.04.2024 16:02 Відповісти
Я поїхав за 8000 км тому що після першого голосування за Кучму зрозумів чого хоче мудрій нарід. А мені треба було думати не тільки як дітей виростити, а ще й як забезпечити батькам достойну старість.
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28.04.2024 16:09 Відповісти
"забезпечити батькам достойну старість", а чому б їх було не кинути під поїзд, так як ви радите зробити нам?

"Ваші батьки-пенси в свій час голосували за Кучму, дивились Г+Г, працювали за конверт"
Звідки ви знаєте, за кого голосували мої батьки і що вони дивилися?
А працювали вони на державному заводі.
Батько пропрацював 50 років, а мама 30.

Будьте людиною і ображайте наших батьків, вони не гірші за ваших і не дременули з України, коли було тяжко
на відміну від вас і ваших батьків.
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28.04.2024 19:52 Відповісти
Я не ображаю ваших батьків. Я відзначаю банальний факт що вашим батькам нема на кого покластися крім вас. Так само як і моїм.
Бо вибір зарад дуже простий - або годувати пенсіонерів або дати шанс дітям. Бо бабла і на перше і на друге разом тупо немає.
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28.04.2024 21:28 Відповісти
жодныйсистемщик? а кого это волнует? держава обязана.
Стаття 3.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
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28.04.2024 17:26 Відповісти
Пострадянська?
Це яка?
Усе, що після 1991 року є " пострадянським"
Ваша влада теж - пострадянська
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28.04.2024 08:53 Відповісти
Як би це популістично не звучало, але Україна поділена на тих, хто віддає останнє і тих, хто краде до останнього...
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28.04.2024 11:42 Відповісти
Перефразовуючи класика «нехер скигліть , беремо лопату і в окоп, не можеш в окоп біле простирадло і на цвинтар (френдлі-середовище громади)....Єдине питання чи довго це знущання будуть терпіти?https://biz.censor.net/n3486501
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28.04.2024 23:20 Відповісти
Шмыгаль, себя, в первую очередь, оцени на адекватность. А потом уже за выплаты берись.
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29.04.2024 12:55 Відповісти

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