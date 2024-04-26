"Пострадянська модель не справляється": Шмигаль анонсував "принципово нову" систему соціальної допомоги
В умовах зростання кількості людей, що потребують підтримки, уряд готує перехід від пострадянської моделі соцзахисту до ефективної соціальної політики.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час відкриття Міжнародного саміту міністрів соціальної політики, передає пресслужба уряду.
За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою.
"Війна завжди загострює соціальні питання. Кількість людей, які потребують підтримки, зросла і, на жаль, продовжує зростати. І стара пострадянська модель не може реагувати адекватно. Саме тому ми створюємо принципово нову систему. В її основі принцип – формування спроможності замість залежності", – сказав Шмигаль.
За його словами, уряд створює стимули для повернення людей до економічної активності і зосереджується на підтримці тих, хто її дійсно потребує. Зокрема, уряд стимулює ВПО інтегруватися в нові громади та спільноти, знаходити роботу або відкривати власну справу.
Водночас влада встановлює вимоги до планування міського простору, розвиває протезування, зокрема на основі інноваційних технологій, заохочує бізнес створювати робочі місця, розповів голова уряду.
"Частина наших зусиль – це реформа Медико-соціальних експертних комісій. Насамперед, буде враховуватися потенціал людини до відновлення, система буде орієнтована на повернення її до звичного життя", – сказав Шмигаль.
Він також наголосив, що один із ключових елементів адресності та справедливості соціальної системи – це принцип "гроші ходять за людиною". Для цього уряд цифровізує соціальну сферу.
Водночас Шмигаль визнав, що ще один ключовий виклик – демографічна ситуація. За його словами, наразі уряд формує комплексний підхід для вирішення цієї проблеми – від виплат при народженні дитини до створення френдлі-середовища в громадах для дітей та батьків.
Як повідомлялося, раніше народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що система соціальної допомоги в Україні є частиною "радянського спадку" і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни. Водночас він визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.
Як влада планує змінити систему соцвиплат?
Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.
"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат... Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.
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Скоро відмінять пенсії !
Більше забрати собі, менше дати українцям - от і вся "рехформа" цієї шобли.
Онансував!
1. Суддям / прокурорам та іншому лайну пенсії піднімуть;
2. Решті населення пенсії відмінять.
Геніально!
Епоха бідності таки закінчилася… Розпочалась епоха зубожіння та злиднів
Балабол як і його пан зеленський.
Як то виплата нічого не несе???
Кожна виплата несе. На то вона і дається..... Щоб нести допомогу. Люди на неї ліки купляють, комуналку платять тощо
Слідкуєм за руками... То готовиться чергова най@бка в Україні.
https://biz.censor.net/n3486501
А френдлі-середовища в нас вже, завдячуючі зелені, створені. Бомбосховища, укриття й кладовища!
Партократи з лав цк кпрс виписували собі премії в декілька сотень карбованців щомісяця, тоді коли робітник отримував всього 180 карбованців, інженер - 100 - 120 карбованців.
А щоб легше було баки відмивати, праторкати придумалт прокладки,- профспілки!
Всі гроші, що туди потрапляли, більше не вертались в державу. Осідали в кишенях 1-х, 2-х секретарів цк кпрс.
"мудрий нарід" не здатен майданити, може тільки смоктати свої бюлетні
Не треба витрачати на цих у#обкiв енергiю. Вони вам можуть тiльки допомогти
скорiше подохнути.👈
А навiщо цього шматько ≫ Ахметов влаштував на посаду прем'ера?
Це ж скільки багато роботи! Це треба багато роботи чиновників. Це треба багато чиновників з "достойними" окладами і ще більш "достойними" надбавками. Головне - щоби було багато чиновників з добрими доходами, а що рахувати, "оцінювати" і "переформатовувати", вирішувати, що "справді людині потрібне", а що "не справді людині потрібне"... - то завжди знайдеться.
Ідея про потребу почистити "Авгієві стайні" радянських і пострадянських пільг дійсно правильна, але...
Але як уряд планує це зробити?.. - Ті ж яйця, тільки в профіль: чиновники будуть "оцінювати" і "вирішувати", що є "адекватною" допомогою, і що "справді потрібне", а що - ні. При цьому зарплати цим чиновникам будуть відраховуватись із бюджету регулярно, адже це їм "справді потрібно".
Але чим це відрізняється від "радянської" чи "пострадянської системи"?
( "Кто не работает, тот не ест!", "Руку дружбы пОдали, повели в забой." Знову? )
А также будут жить без перспектив на будущее. То, о чем говорит Шмыгал - это просто слова. Но и они не внушают ничего хорошего
Якби пару ворюг привселюдно повісити на площі, то справилась би будь яка модель. Але ж, скажуть, ми гуманісти!
Ну в такому разі - їжте не обляпайтесь
"Я расскажу Вам об Украине своей мечты.
Украина, где открыть бизнес можно за час, получить загранпаспорт - за 15 минут, а проголосовать на выборах - за одну секунду, в Интернете
Где у молодой семьи есть одна проблема - выбрать квартиру в городе или загородный дом.
Где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры - реальные сроки.
Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку.
Где основанием для назначения на должность есть ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей.
А где у самого ЗЄ ум, образование, талант и совесть?
Він був обраний 73% без усіх цих достоїнств абсолютно бездумно, а результат - війна, розруха , горе, злидні.
Прийміть цей факт. Піклуйтесь про своїх близьких. Держава має піклуватися иільки про сім'ї воїнів. Всі інші пенси мають бути кинуті під поїзд.
Наші батьки -пенси у свій час були воїнами і наші теперішні воїни повинні думати, що настане час, коли їх також будуть скидувати під поїзд?
"Ваші батьки-пенси в свій час голосували за Кучму, дивились Г+Г, працювали за конверт"
Звідки ви знаєте, за кого голосували мої батьки і що вони дивилися?
А працювали вони на державному заводі.
Батько пропрацював 50 років, а мама 30.
Будьте людиною і ображайте наших батьків, вони не гірші за ваших і не дременули з України, коли було тяжко
на відміну від вас і ваших батьків.
Бо вибір зарад дуже простий - або годувати пенсіонерів або дати шанс дітям. Бо бабла і на перше і на друге разом тупо немає.
Стаття 3.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Це яка?
Усе, що після 1991 року є " пострадянським"
Ваша влада теж - пострадянська