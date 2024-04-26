"Пострадянська модель не справляється": Шмигаль анонсував "принципово нову" систему соціальної допомоги

В умовах зростання кількості людей, що потребують підтримки, уряд готує перехід від пострадянської моделі соцзахисту до ефективної соціальної політики.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час відкриття Міжнародного саміту міністрів соціальної політики, передає пресслужба уряду.

За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою.

"Війна завжди загострює соціальні питання. Кількість людей, які потребують підтримки, зросла і, на жаль, продовжує зростати. І стара пострадянська модель не може реагувати адекватно. Саме тому ми створюємо принципово нову систему. В її основі принцип – формування спроможності замість залежності", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд створює стимули для повернення людей до економічної активності і зосереджується на підтримці тих, хто її дійсно потребує. Зокрема, уряд стимулює ВПО інтегруватися в нові громади та спільноти, знаходити роботу або відкривати власну справу.

Водночас влада встановлює вимоги до планування міського простору, розвиває протезування, зокрема на основі інноваційних технологій, заохочує бізнес створювати робочі місця, розповів голова уряду.

"Частина наших зусиль – це реформа Медико-соціальних експертних комісій. Насамперед, буде враховуватися потенціал людини до відновлення, система буде орієнтована на повернення її до звичного життя", – сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що один із ключових елементів адресності та справедливості соціальної системи – це принцип "гроші ходять за людиною". Для цього уряд цифровізує соціальну сферу.

Водночас Шмигаль визнав, що ще один ключовий виклик – демографічна ситуація. За його словами, наразі уряд формує комплексний підхід для вирішення цієї проблеми – від виплат при народженні дитини до створення френдлі-середовища в громадах для дітей та батьків.

Як повідомлялося, раніше народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що система соціальної допомоги в Україні є частиною "радянського спадку" і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни. Водночас він визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.

Як влада планує змінити систему соцвиплат?

Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат... Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.