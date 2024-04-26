В уряді пропонують бізнесу вирішити проблему дефіциту кадрів, наймаючи осіб з інвалідністю

Бізнес може заповнити дефіцит кадрів, "інвестуючи в інклюзію у широкому сенсі", набираючи на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів, а також людей з інвалідністю та осіб старшого віку.

Про це на форумі "НадЛюди-2024" заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас 3 млн ВПО працездатного віку, які не працюють. У нас буде приблизно 1 млн ветеранів, які повернуться з фронту і захочуть працювати. Нам потрібно буде дати їм можливість працювати або садити на постійну соціальну допомогу. У нас є близько 3 млн людей з інвалідністю, які також потребують допомоги або місць на ринку праці. У нас величезне зростання кількості осіб старшого віку, які не можуть працевлаштуватися", – сказала вона.



За словами Марчак, більшість людей із зазначених категорій отримують соціальну допомогу, яка виплачується за рахунок зібраних до бюджету податків.

"І тому, власне, наш інтерес як уряду, я думаю, ваш інтерес як бізнесу та інтерес самих цих осіб, які виключені з ринку праці, щоб вони стали повноцінними членами економічного життя суспільства", – заявила заступниця міністра.



Вона висловила сподівання, що це допоможе "виправити негативні тренди, які ми маємо в демографії".