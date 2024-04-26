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Новини
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В уряді пропонують бізнесу вирішити проблему дефіциту кадрів, наймаючи осіб з інвалідністю

інвалідність

Бізнес може заповнити дефіцит кадрів, "інвестуючи в інклюзію у широкому сенсі", набираючи на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів, а також людей з інвалідністю та осіб старшого віку.

Про це на форумі "НадЛюди-2024" заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас 3 млн ВПО працездатного віку, які не працюють. У нас буде приблизно 1 млн ветеранів, які повернуться з фронту і захочуть працювати. Нам потрібно буде дати їм можливість працювати або садити на постійну соціальну допомогу. У нас є близько 3 млн людей з інвалідністю, які також потребують допомоги або місць на ринку праці. У нас величезне зростання кількості осіб старшого віку, які не можуть працевлаштуватися", – сказала вона.

За словами Марчак, більшість людей із зазначених категорій отримують соціальну допомогу, яка виплачується за рахунок зібраних до бюджету податків.

"І тому, власне, наш інтерес як уряду, я думаю, ваш інтерес як бізнесу та інтерес самих цих осіб, які виключені з ринку праці, щоб вони стали повноцінними членами економічного життя суспільства", – заявила заступниця міністра.

Вона висловила сподівання, що це допоможе "виправити негативні тренди, які ми маємо в демографії".

Автор: 

бізнес (1163) ветерани (130) люди з інвалідністю (48) інклюзія (32) ВПО (43)


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Топ коментарі
+8
нехай 95 квартал покаже приклад....а лисого на фронт
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26.04.2024 14:42
+7
Скажите, вы - совсем дебилы или прикалываетесь? Год назад я работал на фирме, которая занималась ремонтом и обслуживанием противопожарных систем, в частности огнетушителей - по всей Украине. Ездили бусы-мастерские по предприятиям и на месте работали с их оборудованием. Работа непростая, рано встаешь, весь день работаешь, потом едешь пол-ночи к следующей точке. и так может быть неделя, а может быть и 2. Когда год назад активно начался отлов людей ТЦКшниками - несколько человек призывного возраста отказались ездить. На их место нашли людей 60+, как на должность водителей так и на должность мастеров. Обучили и отправили. В итоге они и близко не смогли справляться физически с работой, хотя конечно и старались. Когда ты за день вынужден просто перетягать, поднимать, переворачивать по нескольку тонн железа - ну какой 60 летний человек с этим справиться? А вы хотите на это место еще и людей с ограниченными возможностями поставить? Короче насколько я знаю - фирма та бусы продала, людей уволила, оставила только работу в мастерской в городе. Люди без работы, страна без налогов, огнетушители чинить некому. Молодцы, все правильно сделали.
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26.04.2024 15:17
+4
Уряд може дати собі вказівку взяти у силові відомства, молодих пенсіонерів 43-60років, з вислугою 25років, (хоч вони поки і зайняті - судяться за пенсії.).. А молодняк хай заслужить право бути силовиком службою в армії, і досвіду набереться, а то ведуть себе борзо...
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26.04.2024 15:46
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нехай 95 квартал покаже приклад....а лисого на фронт
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26.04.2024 14:42 Відповісти
Доречі дуже не погана ідея,яких не багато від нашого уряду
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26.04.2024 14:44 Відповісти
Малюська поранений в голову і працює на повну зарплату.
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26.04.2024 19:21 Відповісти
А щоб краще йшли працювати стопроцентно - пенсіонерам і інвалідам потрібно відмінити пенсії.
Чим більше працює - тим більше можливості красти тим хто при владі.
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26.04.2024 14:50 Відповісти
Скажите, вы - совсем дебилы или прикалываетесь? Год назад я работал на фирме, которая занималась ремонтом и обслуживанием противопожарных систем, в частности огнетушителей - по всей Украине. Ездили бусы-мастерские по предприятиям и на месте работали с их оборудованием. Работа непростая, рано встаешь, весь день работаешь, потом едешь пол-ночи к следующей точке. и так может быть неделя, а может быть и 2. Когда год назад активно начался отлов людей ТЦКшниками - несколько человек призывного возраста отказались ездить. На их место нашли людей 60+, как на должность водителей так и на должность мастеров. Обучили и отправили. В итоге они и близко не смогли справляться физически с работой, хотя конечно и старались. Когда ты за день вынужден просто перетягать, поднимать, переворачивать по нескольку тонн железа - ну какой 60 летний человек с этим справиться? А вы хотите на это место еще и людей с ограниченными возможностями поставить? Короче насколько я знаю - фирма та бусы продала, людей уволила, оставила только работу в мастерской в городе. Люди без работы, страна без налогов, огнетушители чинить некому. Молодцы, все правильно сделали.
показати весь коментар
26.04.2024 15:17 Відповісти
Уряд може дати собі вказівку взяти у силові відомства, молодих пенсіонерів 43-60років, з вислугою 25років, (хоч вони поки і зайняті - судяться за пенсії.).. А молодняк хай заслужить право бути силовиком службою в армії, і досвіду набереться, а то ведуть себе борзо...
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26.04.2024 15:46 Відповісти
Ну і як інвалід-калясочник може стояти біля доменної печі або бути трактористом? Коли вже з*явиться щось в голові.
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26.04.2024 16:17 Відповісти
Колясочник прекрасно спілкуватиметься з клієнтами по телефону,
паятиме проводи, складатиме дрони, працюватиме за комп'ютером.
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26.04.2024 19:27 Відповісти
Так так, колишній трактрист, а тепер в калясці - він просто потенційний айтішнік!
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26.04.2024 20:06 Відповісти
Це вони про депутатів та чиновників ? Чи про циркачів та 95 квартал?
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26.04.2024 17:17 Відповісти
Урядовці вважають себе розумнішими за бізнесменів. Та ви, довбойоби, створіть умови та стимули, а бізнес собі сам все прорахує
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26.04.2024 18:13 Відповісти

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