Суд зупинив ліцензію "Нафтогазу" на розподіл газу на Черкащині

Київський окружний адміністративний суд призупинив дію ліцензії Черкаській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" (входить до групи "Нафтогазу") на розподіл газу у Черкаській області.

Як повідомили у пресслужбі "Нафтогазу", на це рішення суду буде подана апеляція.

"Призупинення Київським окружним адміністративним судом дії ліцензії Черкаській філії "Газмереж" на розподіл природного газу сприяє інтересам "окремих осіб" та несе пряму реальну загрозу безпеці та газопостачанню мешканців області", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), уточнює, що суд своєю ухвалою припинив дію постанов НКРЕКП щодо зупинки ліцензії з розподілу газу для "Черкасигазу" та розширення відповідної ліцензії ТОВ "Газорозподільні мережі України" на Черкаську область.

"Регулятор вбачає в діях АТ "Черкасигаз" намагання колишнього власника через суд повернути контроль над державними мережами. Тому НКРЕКП буде оскаржувати ухвалу суду та направить звернення до правоохоронних органів та Вищої ради правосуддя для відповідного реагування", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2023 року НКРЕКП видала компанії "Газмережі" зі складу групи "Нафтогаз" ліцензії на розподіл природного газу у Черкаській, Чернігівській та Волинській областях.

Відтак, з початку грудня послуги газопостачання клієнтам у цих регіонах надають відповідні філії "Газмереж" замість приватних газорозподільчих компаній (так званих "облгазів") з групи РГК Дмитра Фірташа.

Група "Нафтогазу" розпочала інтеграцію АТ "Черкасигаз" до свого складу у вересні 2023 року. За даними судового реєстру, акції ПАТ "Черкасигаз" було арештовано у листопаді 2021 року у проваджені, відкритому СБУ.

Кому належить компанія "Черкасигаз"?

Як писав БізнесЦензор, АТ "Черкасигаз" контролювали близькі до Дмитра Фірташа топменеджери Ігор Воронін та Юрій Величко.

У грудні 2012 року "Черкасигаз" повідомило у системі розкриття інформації НКЦПФР, що пакет акцій підприємства, що належить НАК "Нафтогаз України" зменшився з 51% до 9,97%.

У пресслужбі Фонду державного майна тоді повідомили, що рішення про приватизацію держпакету акцій "Черкасигазу" урядом не приймалося, і акції цієї компанії ФДМ не отримував. "Нафтогаз України" тоді відмовився коментувати зниження своєї частки в "Черкасигазі".

Водночас тоді до власників газової компанії увійшло ТОВ "Ласфано Україна", яка є співзасновником ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто", радник якої Сергій Матвійчук очолював наглядову раду "Надра Банку" Дмитра Фірташа.

Наразі "Нафтогаз" зберігає за собою частку 9,97% акцій в облгазі, Perritt Select Investments Limited належить 22,56%, ТОВ "Ласфано Україна" – 20,35%, ТОВ "Міжрегіональна торгова компанія" – 15,81% , Володимиру Болбасу та Сергію Назаренку – по 9,87%, Newavit Holding and Finance – 6,6%.

"Черкасигаз" обслуговував газорозподільні мережі, розташовані на території Черкаської області.