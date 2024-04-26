Хто зможе отримати документи за кордоном: роз’яснення від паспортного сервісу
Із 25 квітня набрали чинності нові правила для отримання паспортів за кордоном. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати паспортні документи тільки на території України.
Про це повідомляє держпідприємство "Документ".
"Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься", – йдеться у повідомленні.
Утім, є категорії осіб, які все ж зможуть отримати паспорти за межами України. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю; опікунів над людьми з інвалідністю; батьків дітей з інвалідністю; осіб, які потребують постійного догляду; супроводжуючих важкохворих дітей. Водночас необхідно мати підтверджувальні документи.
Також отримати паспортні документи за кордоном зможуть особи зі складових сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії РФ проти України, які виїхали на лікування за кордон.
Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до 25 квітня, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.
Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.
Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивно було б аби ти захищав тут воїнів, які вже по 2 роки без відпусток і ротацій, бо це цвіт нації. А сцяні ухилянти за кордоном - це біосміття, похєр на них
Спочатку Президент плює на українців за кордоном і робить з них ворогів для тих, хто в Україні…
А потім, працівник ОП ЦПД заявляє, що Росія намагається посіяти розкол серед українців за кордоном та їх державою, відштовхнувши їх від України.
Зеленський і Кулеба виходить, підіграють росії?
Через півгодини вам вже нададуть італійське громадянство, віллу на березі озера Комо та багато інших ніштяків.
справа не пророросійських чи зелених виборцях. Бо справді ппроросійській сидять на нулі очікуючи, що наші відсуплять. А хто поїхав у Європу, то проєвропейський - чи не так? вони б із задоволенням і далі б голосували за щось неукраїнське тут. Але коли виникла загроза життю, то краще втекти закордон. І не в рашу чомусь.
А тепер поговоримо про тих, хто ледь не на колінах вмовляли земляків не голосувати за голобородьків. Бо лише дурень може на щось сподіватися від не діяча а лише актора - ставленика олігарха. А тепер тим людям гірко визнавати, що можуть через отих какая разніца втратити назавжди українську Україну. Бо Україна залишиться в будь-якому випадку. але вона буде або російською коллонією на кшалт білорусі, або, якщо таки в какої разніци не проснеться совість а з нею і розум, стане неукраїнською Україною. Бо вже зараз оголошують розробку планів післявоєнної відбудови і нагальну потребу залучення емігрантів. Така Україна, в якій українцеві не буде місця, українцеві стає непотрібна. Ось така як зараз, коли в керівництві хто завгодно, але не українці. Навіть на керівництві всіма військами поставили етнічного росіянина. Прямо як при януовочі. У мене нема упередженості до будь-якого громадянина України віднсно його етнічного походження. Як і бу багатьох наших громадян у 2019 році, про що і показали результати виборів. але у ттих, хто набрав більшість і захопив владу, така упередженість є. І тому звільнений Залужний (він абсолютно не проявляв політичної активності), сидять у допрі багато саме українських патріотів типу Червінського. Для мене головним показником людяності є не національна приналежність, а саме людяність - чесність, порядність, надійність і безкомпромісність у відстоюванні своїх поглядів. Чи є це цінним отим виборцям які осталися чи виїхали? Тих, хто законно виїхали, позбавлять можливості приймати участь у виборах через прострочені паспорти.
Мені за них лише соромно, що це мої колишні співвітчизники, серед яких є прокацапська ватка, яка кликала до нас руській мір та перша втікла піджавши хвіст, а втікла у Європу не на московські болота і сидить там вже досить довго. Ну, нехай і залишається там, я за ними плакати не буду.
Більшість змісту мого коменту стосувалося не тих, хто виїхав, а тих, хто довів до теперішнього стану. І я не перестану наполягати, що без зміни влади повертатися в Україну нема сенсу. Бо гинуть найпатріотичні українці, а це по суті негативний відбір. Жити серед таких негативно обраних нема сенсу.
У жодного в країні нема даних про політичні вподобання та позицію на виборах 2019 року окремого громадянина. І тому розповідати про тих хто втік чи хто залишився - якось дуже легковажно. Знову ж якщо ми все одно сподіваємось увійтти в Євросоюз, то частина громиадян вже там. Хай влада виконає всі демократичні реформи і на цю тему вже можна буде не балакатити.
До речі, така каклушка як і ти, з прізвищем спатц голосувала проти надання Україні військової допомоги!
Тих протизеленських в Україні серед цивільних можна придушити, а з військовими робота почалась саме с заміни Залужного і наступною чисткою.
Думаю українська олігархія йде на змову і з Путіним і з Заходом. Вона не буде відверто дикларована, вона буде повзучою. Актуальна влада в Україні то є просто подарунок в цьому відношенні : один Дурень, інші по вуха корумповані, а то що відбувається зараз , то є :
1 сіяння ворожнечі в суспільстві
2 анестезія некерованої частки суспільства ( що за кордоном)
3 навмисне зменшення -знищення населення України, як конституційного володаря землі і недр країни
4 знищення волонтаріату як носія національної народної ініціативи.
А ветеранів війни потім або куплять роздавши посади , створивши нові Беркути + привілеї або посадять на горілку.
Час в Україні наближається до Диктатури. При чому дурної диктатури. На псевдо укр націоналізмі керованим евреями татарами тощо + ще і до ПОРАЗКИ.
ВСЕ сплановано надзвичайно непогано.
В шахи українці грати не вміють.
Хто закриє дебіт закордонного українця (якщо той вирішив повернутись) перед банком в якому він отримав кредит на придбання житла, ліцензії техніки. Кредит мусять потім виплачувати його жінка і неповнолітні діти? Або все продавати за безцінь бо треба зробити вмить? А значить знову борги.
Робити то ніхто не буде, бо свої діти дорожче дітей татарова єрмака, подоляка рєзнікова Зеленського... Тобто України.
Как вам такой квест?
І тут у мене запитання до псевдопатріотичних крикунів: ви справді вірите, що зелені збиралися творити спротив агресії раші? Чому ж тоді був Гостомель, Ірпінь, Буча, Маріуполь. Чому рашисти захопили багато наших патріотів-атовців по вже заготовлених списках? Чому відбулися перемовини незрозумілого походження людців зі своїми рашистськими партнерами (це їх слова) спочатку в білорусі а потім у туреччині? Що там наобіцяли агрохімії з умеровими своїм патрнерам? Я так розумію що аргументованої відповіді від ботоферми я не діждуся. Тож мене просто коробить коли винуватять у війні і загибелі наших людей, тих хто втік від війни, а про вину влади абсолютно нічого. Мало того - вимагають ще жорсткіших заходів. Схоже на звичайних заздрісних негідників, що охоче помінялися б місцями з тими, що перебувають на законних підставах за кордоном.
і от вже кілька урядів відореагували на дебільні рішення влади - заявили, що дадуть статус біженців і тимчасові документи на проживання а з часом і громадянство. І радіти такому повороту може лише тупий телепень, що заявляє - обійдемось... ага, китайці вам допоможуть обійтись. недарма ж зелені як ті циркові собачки на задніх лапках перед китаєм.