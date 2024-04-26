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Новини
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Хто зможе отримати документи за кордоном: роз’яснення від паспортного сервісу

паспорт

Із 25 квітня набрали чинності нові правила для отримання паспортів за кордоном. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати паспортні документи тільки на території України.

Про це повідомляє держпідприємство "Документ".

"Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься", – йдеться у повідомленні.

Утім, є категорії осіб, які все ж зможуть отримати паспорти за межами України. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю; опікунів над людьми з інвалідністю; батьків дітей з інвалідністю; осіб, які потребують постійного догляду; супроводжуючих важкохворих дітей. Водночас необхідно мати підтверджувальні документи.

Також отримати паспортні документи за кордоном зможуть особи зі складових сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії РФ проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до 25 квітня, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.

Автор: 

біженці (689) закордонний паспорт (80) мігранти (430) паспорт (234) мобілізація (463)


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Топ коментарі
+6
НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко |
Спочатку Президент плює на українців за кордоном і робить з них ворогів для тих, хто в Україні…
А потім, працівник ОП ЦПД заявляє, що Росія намагається посіяти розкол серед українців за кордоном та їх державою, відштовхнувши їх від України.
Зеленський і Кулеба виходить, підіграють росії?
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26.04.2024 14:29
+5
Тепер вони будуть робити все для того щоб позутися цього громадянства і назад не повернуться. Ура! Ми знову виграли.
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26.04.2024 14:23
+5
Швидко зе-влада забула , як просила людей по усьому світу виходити на вулиці і впливати на уряди країн для допомоги Україні!… Тепер усіх одним наказом прирівняли до людей без громадянства.. Конституція і права людини ідуть услід за російським кораблем?…
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26.04.2024 15:48
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Вы это...Пропустите подполковника Арестовича вне очереди,а то чё он там под консульствами спотыкается с ворованным гранатометом?Пусть хоть оружие сдаст.
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26.04.2024 14:19 Відповісти
Тепер вони будуть робити все для того щоб позутися цього громадянства і назад не повернуться. Ура! Ми знову виграли.
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26.04.2024 14:23 Відповісти
Ні одного чувака, біженця із Сирії, чи Африки, не повернули до узурпаторів, як раба, воювати на батьківщині. Так що наш МЗС, це тупоголові нелегетимні зелені виродки, які взагалі не мають поняття про демократію і свободу. Не раби ніколи не повернуться і ніяка країна їх ніколи не депортує.
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26.04.2024 16:39 Відповісти


Дивно було б аби ти захищав тут воїнів, які вже по 2 роки без відпусток і ротацій, бо це цвіт нації. А сцяні ухилянти за кордоном - це біосміття, похєр на них
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26.04.2024 19:30 Відповісти
НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко |
Спочатку Президент плює на українців за кордоном і робить з них ворогів для тих, хто в Україні…
А потім, працівник ОП ЦПД заявляє, що Росія намагається посіяти розкол серед українців за кордоном та їх державою, відштовхнувши їх від України.
Зеленський і Кулеба виходить, підіграють росії?
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26.04.2024 14:29 Відповісти
олешко - це той ******* ухилянт, який по підробним документам втік з країни і який 5 років тому агітував голосувати за зепідра?! Охоче йому віримо😆 ще цікава думка від луганського і шапошнікова, вони також найщиріші патріоти, як і петушарій з арістовичем - у них у всіх тільки чиста правда🤣🤣🤣
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26.04.2024 19:14 Відповісти
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26.04.2024 14:49 Відповісти
Які ще документи на відмову? Вийди на п'яцо Сан Марко та закричи на всю Венецію : Україна ! Запливи ти лайном разом зі своєю війною та обов'язками перед батьківщиною. І усьо!

Через півгодини вам вже нададуть італійське громадянство, віллу на березі озера Комо та багато інших ніштяків.
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26.04.2024 14:55 Відповісти
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26.04.2024 14:59 Відповісти
Огидно було дивитись у відео, як двометрові бички влаштовують у Варшаві штовханину за паспортом країни , яка їм непотрібна, стан якої їх взагалі не хвилює, країни куди повертатись вони геть не збираються. А саме цікаве те, що більша половина з них або були проросійськими, або ЗЕвиборцями. Тому, нехай розплачуються за свої помилки своїми проблемами.
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26.04.2024 14:50 Відповісти
ну якщо їм Україна не потрівбна, то чому патріотична корзун за ними бідкається? Принаймні втративши громадянство ті "двометрові бички" голосувати не будуть в майбутньому.
справа не пророросійських чи зелених виборцях. Бо справді ппроросійській сидять на нулі очікуючи, що наші відсуплять. А хто поїхав у Європу, то проєвропейський - чи не так? вони б із задоволенням і далі б голосували за щось неукраїнське тут. Але коли виникла загроза життю, то краще втекти закордон. І не в рашу чомусь.
А тепер поговоримо про тих, хто ледь не на колінах вмовляли земляків не голосувати за голобородьків. Бо лише дурень може на щось сподіватися від не діяча а лише актора - ставленика олігарха. А тепер тим людям гірко визнавати, що можуть через отих какая разніца втратити назавжди українську Україну. Бо Україна залишиться в будь-якому випадку. але вона буде або російською коллонією на кшалт білорусі, або, якщо таки в какої разніци не проснеться совість а з нею і розум, стане неукраїнською Україною. Бо вже зараз оголошують розробку планів післявоєнної відбудови і нагальну потребу залучення емігрантів. Така Україна, в якій українцеві не буде місця, українцеві стає непотрібна. Ось така як зараз, коли в керівництві хто завгодно, але не українці. Навіть на керівництві всіма військами поставили етнічного росіянина. Прямо як при януовочі. У мене нема упередженості до будь-якого громадянина України віднсно його етнічного походження. Як і бу багатьох наших громадян у 2019 році, про що і показали результати виборів. але у ттих, хто набрав більшість і захопив владу, така упередженість є. І тому звільнений Залужний (він абсолютно не проявляв політичної активності), сидять у допрі багато саме українських патріотів типу Червінського. Для мене головним показником людяності є не національна приналежність, а саме людяність - чесність, порядність, надійність і безкомпромісність у відстоюванні своїх поглядів. Чи є це цінним отим виборцям які осталися чи виїхали? Тих, хто законно виїхали, позбавлять можливості приймати участь у виборах через прострочені паспорти.
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26.04.2024 15:53 Відповісти
Чому непатріотичний білик вирішив, що я за ними бідкаюсь!

Мені за них лише соромно, що це мої колишні співвітчизники, серед яких є прокацапська ватка, яка кликала до нас руській мір та перша втікла піджавши хвіст, а втікла у Європу не на московські болота і сидить там вже досить довго. Ну, нехай і залишається там, я за ними плакати не буду.
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26.04.2024 16:19 Відповісти
То що прокацапська ватка втекла з України - то не біда. А ото, що вона залишилася в Україні і насамперед в опі то вже велика проблема, яка все неначасі
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26.04.2024 16:35 Відповісти
нажаль я не вмію переконливо і аргументовано викладати свою позицію. так от, псевдопатріотична корзун, Я вам про хому а ви мені про ярему. Справа не в ухилянтах, чи тих що змогли виїхати по оставленим вікнам законно - родити третю дитину швидко не вдасться, а от усиновити сироту в принципі можливо. а вивезти інваліда батька чи матір - теж причина повністю гуманна. І так далі.
Більшість змісту мого коменту стосувалося не тих, хто виїхав, а тих, хто довів до теперішнього стану. І я не перестану наполягати, що без зміни влади повертатися в Україну нема сенсу. Бо гинуть найпатріотичні українці, а це по суті негативний відбір. Жити серед таких негативно обраних нема сенсу.
У жодного в країні нема даних про політичні вподобання та позицію на виборах 2019 року окремого громадянина. І тому розповідати про тих хто втік чи хто залишився - якось дуже легковажно. Знову ж якщо ми все одно сподіваємось увійтти в Євросоюз, то частина громиадян вже там. Хай влада виконає всі демократичні реформи і на цю тему вже можна буде не балакатити.
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26.04.2024 20:35 Відповісти
Швидко зе-влада забула , як просила людей по усьому світу виходити на вулиці і впливати на уряди країн для допомоги Україні!… Тепер усіх одним наказом прирівняли до людей без громадянства.. Конституція і права людини ідуть услід за російським кораблем?…
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26.04.2024 15:48 Відповісти
А де ті мільйони каклів із Америки були останні півроку? Чому вони не виходили на вулиці своїх міст аби сша надали нам військову допомогу. Чи знаєш ти, скільки тисяч наших воїнів загинуло із-за відсутності зброї?!
До речі, така каклушка як і ти, з прізвищем спатц голосувала проти надання Україні військової допомоги!
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26.04.2024 19:17 Відповісти
Ти ж напевно, знаєш хто виходив і як впливав на кого, а хто-ні ? Ти сам збирав великі гроші, вишукував необхідні речі , купував зброю і необхідне обладнання?.. А може ти домовлявся тут по шпиталям про прийом наших поранених на лікування і протезування? То не мовчи-розкажи про себе! Українці повинні знати про такого героя , як ти!
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26.04.2024 19:29 Відповісти
Давай почнемо з тебе, бо сидіти десь у тихому айдахо і донатити 10 баксів на рік - то неймовірна поміч. Давай по суті
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26.04.2024 22:38 Відповісти
Кому і скільки я донатив знають ті , кому я допоміг. А ти, троль, вкуси себе за буй!
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26.04.2024 23:57 Відповісти
Також не зрозуміла щодо тих, хто ще до війни жив і працював за кордоном. Навіть, якщо їх будуть випускати наші прикордонники назад на підставі ID хто оплатить проїзд і відсутність на роботі? Наприклад із США чи Канади .
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26.04.2024 16:18 Відповісти
тим же уродам з уряду не цікаво, що хтось інший втратить свої законно зароблені гроші. от якби це їхні гроші - то тут був би таке виття...
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26.04.2024 20:38 Відповісти
Ця постанова кабміну може бути ходом нейтралізації всіх українців за кордоном, оскільки більшість висловлювали протизеленську позицію. Телемарафону за кордоном немає і інформація береться з ютубу або текстових мереж типу Цензора.
Тих протизеленських в Україні серед цивільних можна придушити, а з військовими робота почалась саме с заміни Залужного і наступною чисткою.
Думаю українська олігархія йде на змову і з Путіним і з Заходом. Вона не буде відверто дикларована, вона буде повзучою. Актуальна влада в Україні то є просто подарунок в цьому відношенні : один Дурень, інші по вуха корумповані, а то що відбувається зараз , то є :
1 сіяння ворожнечі в суспільстві
2 анестезія некерованої частки суспільства ( що за кордоном)
3 навмисне зменшення -знищення населення України, як конституційного володаря землі і недр країни
4 знищення волонтаріату як носія національної народної ініціативи.
А ветеранів війни потім або куплять роздавши посади , створивши нові Беркути + привілеї або посадять на горілку.
Час в Україні наближається до Диктатури. При чому дурної диктатури. На псевдо укр націоналізмі керованим евреями татарами тощо + ще і до ПОРАЗКИ.
ВСЕ сплановано надзвичайно непогано.
В шахи українці грати не вміють.
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26.04.2024 16:39 Відповісти
Брехня від галімого ухилянта
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26.04.2024 19:18 Відповісти
Сара Конор, тут ще більше питання:
Хто закриє дебіт закордонного українця (якщо той вирішив повернутись) перед банком в якому він отримав кредит на придбання житла, ліцензії техніки. Кредит мусять потім виплачувати його жінка і неповнолітні діти? Або все продавати за безцінь бо треба зробити вмить? А значить знову борги.
Робити то ніхто не буде, бо свої діти дорожче дітей татарова єрмака, подоляка рєзнікова Зеленського... Тобто України.
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26.04.2024 16:49 Відповісти
В ЗСУ зарплата 3000 євро. Грошей вистачить на всі кредити
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26.04.2024 19:23 Відповісти
В якому полку служиш?
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26.04.2024 19:33 Відповісти
Ти з якою метою питаєш? Грошей хочеш задонатити чи хочеш повернутися в Україну і і тепер шукає якісний підрозділ?!
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26.04.2024 22:37 Відповісти
перехрестися - нема там такої лише задекларованої суми. Бо людина місяцями не може знаходитися в окопі.
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26.04.2024 20:41 Відповісти
Очень интересно. Тогда мой вариант: я живу в Германии с 2000 года, от украинского гражданства я не отказывался, хотя получил и немецкое уже давно. У меня инвалидность немецкой группы G100%, естественно в Консульстве немецкое инвалидное свидетельство не принимается, только украинское. То есть для того, чтобы мне получить новый украинский паспорт, я должен поехать как-то в Украину, пройти там медкомиссию для подтверждения инвалидности ( по месту прописки, которой у меня там нет), перерегистрироваться как-то в военкомате , в котором я снят с воинского учета еще в 2000 году (без этой регистрации меня не выпустят из Украины погранцы), все это время где то жить, после чего попробовать пересечь границу на выезд из Украины.
Как вам такой квест?
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26.04.2024 16:56 Відповісти
Ватний дурень, читай статтю
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26.04.2024 19:19 Відповісти
Я дуже уважно прочитав статтю, на відміну від Вас. З чого Ви зробили висновок, що я «ватний», тобто проросійськи налаштований, не говорячи вже про те, що я дурень? Звідки Вам відомі мої політичні настрої? У мене вища університетська освіта, я, на відміну від Вас, пишу без помилок, вільно розмовляю трьома мовами, пожертвував значну суму на потреби Збройних Сил України та надавав адресну допомогу нашим військовим. А Ви???
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26.04.2024 22:34 Відповісти
Нормальний ніколи не буде писати російською на українському сайті після 24.02.2022
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26.04.2024 22:40 Відповісти
А чи відомо Вам, шановний, що сайт censor.net виходить трьома мовами, а саме українською, російською та англійською? Чи ставите ви також під сумнів "нормальність" Бутусова? Тоді що ви робите на цьому сайті?
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26.04.2024 23:14 Відповісти
Я про необхідність цієї заборони писав ще влітку 2022-го, що не можуть одні чоловіки гинути під ракетами і снарядами, а інші насолоджуватися життям закордоном. Тепер громадян України чоловічої статі поставлені у однакові рамки. Всі кого це ре влаштовує - паліть свої українські паспорти і переїжджайте в сомалі чи габон
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26.04.2024 19:27 Відповісти
ти голубе про справедливість пишеш? так не беруть однаково всіх, сільська місцевість ховає загиблих воїнів значно більше у питомій вазі ніж місто. А в селі живуть майже одні українці.
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26.04.2024 20:46 Відповісти
Прочитай мій коментар ще раз. Я писав про справедливість між тими хто на гробах українців поїхав по cuet чи u4u, і тими хто у Харкові чи Дніпрі кожен день сидить під обстрілами у підвалах. По-друге, у моєму під'їзді, чотири чоловіка зараз служить, один вже загинув. І це Київ, з якого ніхто не воює.
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26.04.2024 22:24 Відповісти
не треба так вже алегорично про гроби, ми не в театрі. Люди по цих програмах летіли літаками. І Думали перш за все за сім'ю і дітей. Якби уряд створив умови, що воїни можуть відвідувати свої сім'ї за кордоном, я впевнений - більшість виїхавших стала б до лав ЗСУ (з тих що здатний чи має потрібну спеціальність). Бо коли знаєш, що рідня в безпеці, то впевнено воюєш. Але влада ж не довіряла людям і тому запевняла, що війни не буде. А потім після нападу стали оправдуватися, що мов якби попередили, то всі б стали тікати ще до 24 лютого. То чому багато людей мали довіряли цій владі, яка з 2019 року брехала і брехала.
І тут у мене запитання до псевдопатріотичних крикунів: ви справді вірите, що зелені збиралися творити спротив агресії раші? Чому ж тоді був Гостомель, Ірпінь, Буча, Маріуполь. Чому рашисти захопили багато наших патріотів-атовців по вже заготовлених списках? Чому відбулися перемовини незрозумілого походження людців зі своїми рашистськими партнерами (це їх слова) спочатку в білорусі а потім у туреччині? Що там наобіцяли агрохімії з умеровими своїм патрнерам? Я так розумію що аргументованої відповіді від ботоферми я не діждуся. Тож мене просто коробить коли винуватять у війні і загибелі наших людей, тих хто втік від війни, а про вину влади абсолютно нічого. Мало того - вимагають ще жорсткіших заходів. Схоже на звичайних заздрісних негідників, що охоче помінялися б місцями з тими, що перебувають на законних підставах за кордоном.
і от вже кілька урядів відореагували на дебільні рішення влади - заявили, що дадуть статус біженців і тимчасові документи на проживання а з часом і громадянство. І радіти такому повороту може лише тупий телепень, що заявляє - обійдемось... ага, китайці вам допоможуть обійтись. недарма ж зелені як ті циркові собачки на задніх лапках перед китаєм.
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27.04.2024 12:32 Відповісти
Шановний, а чи справиедливо всіх під одну статтю грести. Я за кордоном вже 12 років. Без паспорта мені ліквідують ПМЖ. А в мене тут родина, робота, житло. Де справедливість???
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26.04.2024 20:56 Відповісти
Мій двоюрідний брат у Німеччині має сім'ю і громадянство. В березні 2022, він все кинув і поїхав в Україну захищати свій Харків. Мій племінник вивчився і багато років працював у польщі, все кинув і поїхав воювати за свій рідний Куп'янськ. Троюрідний брат працював далекобійником у Литві, сім'я його також там, повернувся в Україну і зараз служить у ЗСУ. За воєнні роки я зустрів багато українців які кинули свої нові країни і приїхали в Україну аби захищати її. Тому ставити в один рядок вас і їх я не бачу сенсу.
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26.04.2024 22:33 Відповісти
ну і як держава опікується сім'ями воїнів, що приїхали із-за кордону? просвітіть, ви ж певно найкраще знаєте про це. Причому з посиланням на директиви уряду а не пустословні заяви. Бо в країні той воїн не отримає того, що має за кордоном.
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27.04.2024 12:07 Відповісти
Мій двоюрідний брат воював ще в АТО. Дістав контузію. Не те що не комісували, не признали як поранення. Відправили знову. Отримав друге поранення. Потім з боями зробили запис. А зараз мізерні виплати...
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03.06.2024 13:17 Відповісти

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