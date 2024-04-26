Хто зможе отримати документи за кордоном: роз’яснення від паспортного сервісу

Із 25 квітня набрали чинності нові правила для отримання паспортів за кордоном. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати паспортні документи тільки на території України.

Про це повідомляє держпідприємство "Документ".

"Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься", – йдеться у повідомленні.

Утім, є категорії осіб, які все ж зможуть отримати паспорти за межами України. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю; опікунів над людьми з інвалідністю; батьків дітей з інвалідністю; осіб, які потребують постійного догляду; супроводжуючих важкохворих дітей. Водночас необхідно мати підтверджувальні документи.

Також отримати паспортні документи за кордоном зможуть особи зі складових сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії РФ проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до 25 квітня, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.