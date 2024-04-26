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В Одесі знайшли підпільну швейну фабрику. ФОТОрепортаж

Підпільний швейний цех в Одесі виявило Бюро економічної Безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили незаконне виробництво одягу під виглядом відомих світових брендів.

Підпільний цех знаходився в промисловому районі Одеси, його організатори підробляли торгові марки понад 10 відомих брендів одягу, що завдало правовласникам матеріальної шкоди, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організував роботу цеху іноземець. Його підлеглі наносили на пошитий одяг відомі найменування та логотипи світових брендів без відповідних дозвільних документів від правовласників.

Підроблений товар продавали у роздріб та оптовими партіями в Інтернеті та на ринках по всій території України.

Підпільний швейний цех в Одесі виявило Бюро економічної Безпеки

У ході обшуків співробітники БЕБ вилучили промислове обладнання для виробництва одягу та нанесення логотипів, зокрема, лінію для нанесення кольорових логотипів через кліше, сушарку та термопрес для перенесення логотипів, промисловий ніж для тканини, швейний верстат з монітором управління.

Підпільний швейний цех в Одесі виявило Бюро економічної Безпеки

Також вилучили одяг з логотипами торгових марок всесвітньо відомих брендів, тканину в рулонах, нитки, термобірки для одягу з фурнітурою, листи зі зразками логотипів, рамки-кліше для верстатів, лекала для одягу, документи, чорнові записи тощо.

Підпільний швейний цех в Одесі виявило Бюро економічної Безпеки

Орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності становить майже 1,8 млн грн, додали у БЕБ.

Автор: 

контрафакт (55) Одеса (921) Бюро економічної безпеки (402)


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Топ коментарі
+10
Вона завжди там була...
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26.04.2024 14:01
+10
но солдатам покупаем в турции куртки
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26.04.2024 14:12
+7
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26.04.2024 14:04
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Вона завжди там була...
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26.04.2024 14:01 Відповісти
Як мінімум, з початку дев'яностих. І не одна
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26.04.2024 14:17 Відповісти
"Мімо носа носят чачу,
Мімо рота - аличу"? (с)
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26.04.2024 14:02 Відповісти
вони замахнулись на саме святе- не відслинювання від прибутку в ту ж оп-у!
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26.04.2024 14:03 Відповісти
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26.04.2024 14:04 Відповісти
Невже такі сходили на "Малую Арнаутскую уліцу"?
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26.04.2024 14:05 Відповісти
но солдатам покупаем в турции куртки
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26.04.2024 14:12 Відповісти
знайшли
валялась на дорозі, а вони йшли і знайшли. клоуни.
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26.04.2024 14:15 Відповісти
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26.04.2024 14:28 Відповісти
міністри лямами крадуть то за день встигають і з під арешту вийти а цих будуть пресувати довго... ось така .ня малята
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26.04.2024 14:35 Відповісти
дайте вгадаю, в'єтнамці чи кітайці?
НЄ, шо буряти...
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26.04.2024 15:01 Відповісти
Вона була підпільна,поки не стояла на балансі в ОПешечки,а після арахамізації стане "легальною"
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26.04.2024 15:15 Відповісти
Що сталось? Відмовились абонемент продовжувати? Переросподіл ринку?
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26.04.2024 18:18 Відповісти
Власникам фабрики - премію за пожвавлення економіки в час війни.
Скільки там було робочих місць ?
Скільки людей (діти, батьки) годувались із цих зарплат ?
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26.04.2024 19:32 Відповісти
Сделайте налоги нормальными, и люди не будут заниматься подделкой ю, будут работать в белую.
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26.04.2024 20:57 Відповісти

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