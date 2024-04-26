В Одесі знайшли підпільну швейну фабрику. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили незаконне виробництво одягу під виглядом відомих світових брендів.

Підпільний цех знаходився в промисловому районі Одеси, його організатори підробляли торгові марки понад 10 відомих брендів одягу, що завдало правовласникам матеріальної шкоди, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організував роботу цеху іноземець. Його підлеглі наносили на пошитий одяг відомі найменування та логотипи світових брендів без відповідних дозвільних документів від правовласників.

Підроблений товар продавали у роздріб та оптовими партіями в Інтернеті та на ринках по всій території України.

У ході обшуків співробітники БЕБ вилучили промислове обладнання для виробництва одягу та нанесення логотипів, зокрема, лінію для нанесення кольорових логотипів через кліше, сушарку та термопрес для перенесення логотипів, промисловий ніж для тканини, швейний верстат з монітором управління.

Також вилучили одяг з логотипами торгових марок всесвітньо відомих брендів, тканину в рулонах, нитки, термобірки для одягу з фурнітурою, листи зі зразками логотипів, рамки-кліше для верстатів, лекала для одягу, документи, чорнові записи тощо.

Орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності становить майже 1,8 млн грн, додали у БЕБ.