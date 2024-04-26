Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту, – The Irish Times

Журналісти провідної ірландської газети The Irish Times побували у Покровську на підприємствах Групи Метінвест.

Як зазначають журналісти, попри російські обстріли та близькість до фронту, місцеві шахтарі не піддаються паніці.

"Покровськ – під прицілом російських військ, які захопили Авдіївку в лютому, і зараз перебувають за 40 км від нього. Але в давньому осередку української гірничодобувної промисловості, який нині також слугує військовим опорним пунктом, немає жодних ознак паніки", – пише видання.

Із літа 2014 року до лютого 2022 року лінія фронту на Донбасі майже не рухалася, а вугілля з Покровська продовжувало постачатися на величезний коксохімічний завод в Авдіївці. Звідти мільйони тонн коксівного вугілля щороку транспортувалися за 130 км на південь до Маріуполя, де на березі Азовського моря комбінат "Азовсталь" виробляв металопродукцію, що постачалася у всьому світі.

"Але два роки тому російські війська бомбардували, а потім окупували Маріуполь, а цієї зими зробили те саме з Авдіївкою. "Азовсталь" та АКХЗ тепер в руїнах, і більшість шахт Донбасу окуповано або зруйновано. Але Покровськ все ще цілодобово видобуває, сім днів на тиждень, і торік він виробив понад п'ять мільйонів тонн вугілля", – вказує видання.

Тепер вугілля з Покровська забезпечує заводи в інших регіонах України, зокрема комбінати Групи Метінвест Ріната Ахметова, що володіє шахтами, а також забезпечує українських військових спорядженням – від бронежилетів до міцних укриттів.

"У вугільній шахті на глибині до 1 км й у величезних інженерних цехах, що забезпечують функціонування обладнання, робота важка й потенційно небезпечна, а яскраві знаки на стінах нагадують працівникам, що втрата концентрації може бути смертельно небезпечною. Вони не хочуть говорити про війну, але від неї нікуди не подінешся: з довоєнних 10 000 працівників шахти близько 1000 служать в армії. А Покровськ є частою ціллю російських ракетних обстрілів", – пишуть журналісти.

Коли у лютому захопили Авдіївку, генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков заявив, що успіхи Росії "викликають занепокоєння", і закликав партерів України до рішучіших дій.

"Ми стурбовані тим, як розвивається ситуація на місцях. Але ми також дуже стурбовані недостатньою відданістю деяких наших партнерів", – заявив він. – Меседж досить чіткий... Будь ласка, не підведіть нас, все дуже просто".

Нагадаємо, у минулому місяці у Покровській вугільній групі ввели в експлуатацію 11-у лаву з видобутку коксівного вугілля. За прогнозами компанії Метінвест, вона дозволить видобути майже 1 млн тонн вугілля.