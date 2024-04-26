Справу колишнього топменеджера "Укртатнафти" передали до суду. У бюджет повернули 1,6 мільярда

Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу щодо колишнього виконувача обов’язків першого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафти". У межах провадження у бюджету було відшкодовано 1,6 млрд грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що експосадовець умисно ухилився від сплати майже 1,6 млрд грн акцизного податку та податку на прибуток. Крім того, він, зловживаючи службовим становищем спільно з іншими особами здійснили розтрату майна товариства, а саме нафти-сирця.

За даними слідства, впродовж січня-лютого 2022 року "Укртатнафта" мала достатньо коштів для сплати необхідних податків. Про це свідчать транзакції на адресу компанії-нерезидента та залишки коштів на рахунках.

"Однак, щоб приховати злочин, виконувач обов’язків першого заступника товариства направив лист до ДПС щодо неможливості належного ведення податкового та бухгалтерського обліку "Укртатнафти" внаслідок пошкоджень, отриманих складськими та офісними приміщеннями підприємства під час збройної агресії РФ. Документ містив завідомо неправдиві відомості", – пояснили правоохоронці.

Водночас посадовці "Укртатнафти" через мережу магістральних нафтопроводів незаконно перемістили 72 тис. тонн нафти-сирця з митних складів на територію Кременчуцького нафтопереробного заводу. Надалі виробили пальне, яке згодом реалізували без відображення у бухгалтерському та податковому обліках.

Такі дії колишнього в.о. першого заступника завдали державі збитків у понад 3,25 млрд грн. З них майже 1,6 млрд грн вже відшкодовано до бюджету.

Загалом БЕБ розслідує п’ятнадцять епізодів злочинної діяльності посадових осіб зазначеного акціонерного товариства.

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Як повідомлялося, 1 лютого детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому в.о. першого заступника полови правління "Укртатнафти" в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.

Тоді ж БЕБ провело обшуки за адресами зберігання паливо-мастильних матеріалів нафтопереробної компанії.

Перед цим СБУ прийшла з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського у справі про схеми в "Укрнафті" та "Укртатнафті" на 40 млрд грн.