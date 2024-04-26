Польща надаватиме тимчасовий захист українським біженцям без паспортів, – міністр

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що захист для українських біженців у Польщі буде продовжено. Ті, хто не матимуть паспортів також підлягатимуть тимчасовому захисту.

Про це він повідомив в ефірі TVN24.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня", – заявив Кєрвінський.

Міністр також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців.

За його словами, Польща охоронятиме права біженців і не передасть їхні приватні дані.

"Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту. Польща охоронятиме їхні права і нікому не передасть їхніх приватних даних, зокрема Україні", – додав очільник польського МВС.

Як повідомлялося, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. Він сказав, що країна допоможе Україні повернути чоловіків призивного віку у разі потреби.

Раніе міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким українське МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.