Поліція проводить обшуки одразу у двох комунальних підприємствах Києва (оновлено)

У п’ятницю, 26 квітня, на підприємство КП "Київтеплоенерго" з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та Служби безпеки України.

Як повідомляє пресслужба компанії, обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями.

"У результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу", – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії підкреслили, що підприємство готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію. Однак закликають правоохоронців не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

Згодом у пресслужбі КМДА повідомили, що слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві у п'ятницю також проводять обшуки у комунальному підприємстві "Київекспертиза".

"Потребу в обшуках слідчі обґрунтовують висновками судових експертів від листопада 2023 року про нібито некоректність звітів щодо обстеження пошкоджених мереж зовнішнього освітлення в Пущі-Водиці в липні 2022 року. До цього підприємство співпрацювало зі слідством і надавало всі потрібні документи, тому причини обшуку є незрозумілими. Наразі робота підприємства і всіх працівників заблокована", – зазначається у повідомленні.

У КМДА додали, що "Київекспертиза" з початку військових дій фіксує спричинені збройною агресією РФ пошкодження обʼєктів комунальної і державної форми власності, а також багатоквартирних житлових будинків для їх оперативного відновлення.