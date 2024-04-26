Ворог вдарив авіабомбами по промисловому об’єкту на Сумщині

Російські військові здійснили авіаудар по промисловому об’єкту у Сумській області. Наслідки атаки уточнюються.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

Зазначається, що російські терористи продовжують чинити злочини проти мирного населення, атакуючи цивільну, виробничу інфраструктуру.

"Сьогодні, 26 квітня ворог наніс авіаційний удар по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.