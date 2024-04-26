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ВВП України у березні зріс на 4,6%. Що вплинуло на економіку

деньги,ввп,гроші

Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у березні на рівні 4,6% (+/-1%).

Про це повідомили у Департаменті стратегічного планування та макроекономічного прогнозування в щомісячному огляді основних подій в економіці України, передає liga.net.

Загалом за січень-березень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,5% +/- 1%. Утім, головну оцінку ще має надати Державна служба статистики.

За даними Мінекономіки, тенденція до зростання ВВП підтримується стабільною роботою морських портів, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд, а також низкою інших чинників.

Зокрема, покращенню показників сприяли нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості, активізація виробництва мінеральних добрив, збільшення попиту на будівельні послуги в сприятливих погодних умовах, поліпшення ділових настроїв та пожвавлення споживчої активності.

Водночас масовані ракетні обстріли наприкінці березня та початку квітня призвели до значних руйнувань енергетичної інфраструктури в деяких регіонах, що потребуватиме часу й ресурсів на її відновлення та пригальмує відновлення виробничої активності в окремих видах діяльності.

Як повідомлялося, Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 3% (раніше очікувалося 3,6%).

Автор: 

ВВП (1131) Мінекономрозвитку (1989)


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Топ коментарі
+7
Тому кацапи нас люто й ненавидять.Бо Україна навіть в таких умовах розвивається!
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26.04.2024 11:52
+4
а враг продвигается вглубь страны? на 100 метров?
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26.04.2024 11:56
+4
Тобто долар по 40, і таким чином ВВП є показник. Виручка в магазинах падає, а тут ріст ВВП. Щось не сходиться. Нажаль треба бути реалістами. ВВП зараз на підсосі фінансовому траншів і на інфляції, ріст нажаль штучний. Нажаль ... Багатшими прості люди не стали.
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26.04.2024 13:26
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Тому кацапи нас люто й ненавидять.Бо Україна навіть в таких умовах розвивається!
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26.04.2024 11:52 Відповісти
війна, технокатастрофи, штучні негаразди, стихія...
ці чинники дають дуже великий поштовх для розвитку економіки
але цим треба скористатися!!!
Україна мала самий більший в світі підйом економіки на початку і до кінця 90х
влада все це просрала і ми там де ми зараз.
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26.04.2024 12:11 Відповісти
Проблема була не у владі як такій,а в тому що її більша частина руйнувала все для того,що б в Україні було гірше ніж на росії.Відкрито в більшості випадків....
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26.04.2024 15:15 Відповісти
посил зрозумів але не зрозуміло як це?
справа не у владі а в її більшій частині яка руйнувала...
більша частина влади це не влада.
каламбурчик якийсь...
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26.04.2024 15:20 Відповісти
А посил в тому що влада не була проукраїнська
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26.04.2024 17:08 Відповісти
Я пам'ятаю роки до 2014 та скиглення багатьох політиків, що в Україні немає єкономіки і розвитку...
Металургія, хімка, аграрії, туризм к Криму, транзит газу, транзит товару...
Ша панове, казав я їм подумки - ша, панове, ша...
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26.04.2024 13:05 Відповісти
Тобто долар по 40, і таким чином ВВП є показник. Виручка в магазинах падає, а тут ріст ВВП. Щось не сходиться. Нажаль треба бути реалістами. ВВП зараз на підсосі фінансовому траншів і на інфляції, ріст нажаль штучний. Нажаль ... Багатшими прості люди не стали.
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26.04.2024 13:26 Відповісти
а враг продвигается вглубь страны? на 100 метров?
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26.04.2024 11:56 Відповісти
Кацапе, в твій зад швабра продвигається…
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26.04.2024 12:01 Відповісти
Хотілося б вірити, але надто сумнівне джерело інформації.
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26.04.2024 12:02 Відповісти
Цікаво а наяких заводах зараз виробляють мін добрива, певно Горлівка, Сєвєродонецьк си може Суми, а металургія це певно зданий Марік, чи Кривий ріг який постійно під обстрілами, яке нхой виробництво, в нас харчі вже навіть польські, ці уй1обки нас певно вже взагалі за дурнів мають.
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26.04.2024 12:27 Відповісти
мабуть зелебобікі фіктивно єкспортували до ЄС продукцію та вже встигли відшковувати ПДВ )))
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26.04.2024 12:45 Відповісти
ЗЕлене брехливе шапіто казочки розказує. Пів країни знищено, людей немає, працювати нікому, а у циз поців віртуальне ввп зростає. ********* gидівський цирк....
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26.04.2024 13:13 Відповісти
А, якщо Захід не даватиме грошей, будуть потужні зростання?

Діячі економічні *****...
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26.04.2024 14:44 Відповісти
Є - Брехня , є - Велика Брехня , а ще є - ЗЕстатистика, правдивіша за Велику Брехню!

Чекаю ввечері радісне звернення Війскового вождя до "мудрого наріда73%" с приводу такого видатного досягнення ЗЕкономіки.
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26.04.2024 15:00 Відповісти
Для довідки - ВВП України рухнув на 29% у 2022 році. За результатами 2023р. ВВП зріс на 5,4%. Але треба брати до уваги, що так званий "ріст ВВП" на оті 5,4% без шалених західних грошових вливань був би неможливий. Але для "мудрова наріда" хитродупа зелена наволоч про це не каже і середньостатична "какаяразніца" ковтаючи оту "статистику" по ЗЕ-шмарафону думає, що то все завдяки "мудрому керівництву" зе-лідора та його шобли.
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26.04.2024 20:06 Відповісти
В березні ріст обумовлений великими траншами європейської допомоги
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27.04.2024 06:57 Відповісти
Україна живе на 70% відсотків на західні гроші. Яке на *уй вевепе?
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28.04.2024 18:00 Відповісти

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