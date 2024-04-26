ВВП України у березні зріс на 4,6%. Що вплинуло на економіку

Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у березні на рівні 4,6% (+/-1%).

Про це повідомили у Департаменті стратегічного планування та макроекономічного прогнозування в щомісячному огляді основних подій в економіці України, передає liga.net.

Загалом за січень-березень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,5% +/- 1%. Утім, головну оцінку ще має надати Державна служба статистики.

За даними Мінекономіки, тенденція до зростання ВВП підтримується стабільною роботою морських портів, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд, а також низкою інших чинників.

Зокрема, покращенню показників сприяли нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості, активізація виробництва мінеральних добрив, збільшення попиту на будівельні послуги в сприятливих погодних умовах, поліпшення ділових настроїв та пожвавлення споживчої активності.

Водночас масовані ракетні обстріли наприкінці березня та початку квітня призвели до значних руйнувань енергетичної інфраструктури в деяких регіонах, що потребуватиме часу й ресурсів на її відновлення та пригальмує відновлення виробничої активності в окремих видах діяльності.

Як повідомлялося, Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 3% (раніше очікувалося 3,6%).