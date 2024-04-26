ВВП України у березні зріс на 4,6%. Що вплинуло на економіку
Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у березні на рівні 4,6% (+/-1%).
Про це повідомили у Департаменті стратегічного планування та макроекономічного прогнозування в щомісячному огляді основних подій в економіці України, передає liga.net.
Загалом за січень-березень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,5% +/- 1%. Утім, головну оцінку ще має надати Державна служба статистики.
За даними Мінекономіки, тенденція до зростання ВВП підтримується стабільною роботою морських портів, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд, а також низкою інших чинників.
Зокрема, покращенню показників сприяли нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості, активізація виробництва мінеральних добрив, збільшення попиту на будівельні послуги в сприятливих погодних умовах, поліпшення ділових настроїв та пожвавлення споживчої активності.
Водночас масовані ракетні обстріли наприкінці березня та початку квітня призвели до значних руйнувань енергетичної інфраструктури в деяких регіонах, що потребуватиме часу й ресурсів на її відновлення та пригальмує відновлення виробничої активності в окремих видах діяльності.
Як повідомлялося, Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 3% (раніше очікувалося 3,6%).
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ці чинники дають дуже великий поштовх для розвитку економіки
але цим треба скористатися!!!
Україна мала самий більший в світі підйом економіки на початку і до кінця 90х
влада все це просрала і ми там де ми зараз.
справа не у владі а в її більшій частині яка руйнувала...
більша частина влади це не влада.
каламбурчик якийсь...
Металургія, хімка, аграрії, туризм к Криму, транзит газу, транзит товару...
Ша панове, казав я їм подумки - ша, панове, ша...
Діячі економічні *****...
Чекаю ввечері радісне звернення Війскового вождя до "мудрого наріда73%" с приводу такого видатного досягнення ЗЕкономіки.