Парламентський комітет Швейцарії підтримав план допомоги Україні на $5,5 мільярда
Комітет швейцарського парламенту ввечері 25 квітня проголосував за виділення допомоги Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млпд) у межах більш широкого пакету, спрямованого на покращення обороноздатності нейтральної Швейцарії.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що підтриманий законодавцями від лівоцентристських і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 млрд франків додаткових коштів для армії разом із сумою для України.
План був прийнятий 8 голосами проти 5, а праві партії виступають проти угоди.
У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як "надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та мир у Європі через війну, яку Росія веде проти України".
Українська частина пакету передбачає підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури, необхідної для життя в Україні, повідомили у парламенті.
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