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Енергосистема України зменшила обсяг аварійної допомоги від сусідніх країн, – Міненерго

електроенергія

Унаслідок зниження споживання та сонячної погоди минулої доби до енергосистеми України залучався значно менший обсяг аварійної допомоги, ніж в інші дні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що вчора екстрену електроенергію залучали лише на початку доби (в нічні та ранкові години) – з Польщі та Румунії. Загальний обсяг аварійного постачання становив близько 1% від добового споживання.

Водночас через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби графіки не застосовувалися.

Наразі потреби споживачів покриває власна генерація та комерційний імпорт. Зокрема, сьогодні прогнозується імпорт електроенергії обсягом 12401 МВт-год. Експорту не планується.

Автор: 

електроенергія (4220) Міненерго (917)


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