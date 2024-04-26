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В Україні зростає кількість бажаючих отримати дозвіл на зброю. Оформлено чверть мільйона заявок

зброя,пістолет

За вісім місяців українці оформили майже 226 тис. заявок на дозвіл отримати зброю. Середня кількість заяв у місяць зросла у 1,8 раза порівняно з першими місяцями існування Єдиного реєстру зброї.

Про це повідомляє для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що було схвалено 93% заявок, поданих до Реєстру у період з червня 2023 року по лютий 2024 рік – це понад 210 тис. дозволів.

За перші три місяці роботи українці подали понад 57 тис. заявок, з них 87% було схвалено. Надалі попит на зброю зростав. Так, упродовж наступних 5 місяців українці подали значно більше звернень – понад 168 тис. заявок. Із них схвалили понад 160 тис. або 95%.

Найчастіше запити подають через Єдине вікно, але попри зростання бажаючих отримати дозвіл на зброю, його популярність знизилася. За 8 місяців існування сервісом скористалося понад 65 тис. людей. Понад половину заяв надійшло за перші три місяці роботи сайту.

Схожа ситуація і з чат-ботом: за увесь час туди звернулося понад 14 тис. осіб. 62% заяв було подано у перші 3 місяці.

Як повідомлялося, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї.

Автор: 

МВС (528) зброя (861) дозвіл (178)


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как насчет того что б это право давать через ТЦК?
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26.04.2024 12:40 Відповісти
так не буде....
1 вся писдота яка не воює та не буде воювати, вже має зброю,
або скоро її отримає...
тобто ця писдота здорова та вміє користуватися зброєю,
ну хіба, щоб черговий раз зібрати бабла.
2 вони переплутали бажання володіти зброєю з бажанням самозахисту, гарантії на постріл та рівні права з нападниками чи безпредєльщиками в погонах.
а це різні речі.
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26.04.2024 13:22 Відповісти
тобто,по твоєму,якщо пенсіонер подав заяву і придбав собі рушницю щоб захиститися від злодія , то він пис..та ? (( Чим пропонуєш людині тоді захищатися в разі чого - лозиною? Чи може тебе твоя паліція ,що он сама себе захистити не в змозі , захисть ? ((
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26.04.2024 14:49 Відповісти
як би ж ти читав та розумів що написано....
блатна, здорова писдота яка вміє користуватися зброєю, яка не воює.....
де ти тут бачив хоч натяк на пенсіонера???
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26.04.2024 14:53 Відповісти
Так пиши щоб було зрозуміло , бо у тебе текст із вся писдота починається , а далі всі повинні думати що у тебе в голові ((
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26.04.2024 15:00 Відповісти
ок.
зауваження прийнято але.
ти теж не роби висновок по першому реченню.
гарного дня
слава ЗСУ!!!
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26.04.2024 15:16 Відповісти
Про яку зброю йдеться , мисливське, травмат чи як?
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26.04.2024 13:43 Відповісти
Догадайся, мол, сама )))
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26.04.2024 14:13 Відповісти
за простим дозволом можна придбати гладкоствольну мисливську зброю , на травматичну треба пикою вийти , а про нарізну - краще собі нерви не псувати ((
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26.04.2024 14:50 Відповісти

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