Річниця Чорнобильської катастрофи: Нацбанк випустив нову пам’ятну монету

У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний".

Як повідомляє пресслужба регулятора, це вже четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

"Чорний лелека – рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні...Занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями. Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає", – пояснили в НБУ.

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку, над яким угорі – пташенята в гнізді.

На аверсі розмістили символічне колесо життя, яке знаменує відродження природи, міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого зобразили тварин, популяції яких розвиваються у зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Номінал пам’ятної монети становить 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 000 штук.

Придбати її можна відсьогодні з 10:00 в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" та "Приватбанк" .