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Річниця Чорнобильської катастрофи: Нацбанк випустив нову пам’ятну монету

монета

У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний".

Як повідомляє пресслужба регулятора, це вже четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

"Чорний лелека – рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні...Занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями. Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає", – пояснили в НБУ.

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку, над яким угорі – пташенята в гнізді.

На аверсі розмістили символічне колесо життя, яке знаменує відродження природи, міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого зобразили тварин, популяції яких розвиваються у зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

монета Чорнобиль.Відродження

Номінал пам’ятної монети становить 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 000 штук.

Придбати її можна відсьогодні з 10:00 в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" та "Приватбанк" .

Автор: 

монети (177) НБУ (9240) Чорнобиль (111)


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Тільки не річниця а роковини
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26.04.2024 10:51 Відповісти
Гарна монета.
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26.04.2024 12:49 Відповісти

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